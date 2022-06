Nezāles, kas norāda uz augsnes problēmām tavā dārzā

Nezāļu ravēšanu ir nebeidzams darbs, ko viens uzskata par meditatīvu procesu, otrs – nepatīkamāko sezonas darbu dārzā. Un, lai gan nezāles ir viens no iemesliem, kas samazina dārzeņu ražu un veicina košumaugu nīkuļošanu, tās var būt arī noderīgas, jo palīdz identificēt augsnes problēmas un ir barības avots apputeksnētājiem.

Portāls "Houzz" raksta, ka, piemēram, āboliņš ir iecienīts bišu nektāra avots, savukārt suņuburkšķis piesaista lapsenes, mušas un mārītes, kas medī dārza kaitēkļus, piemēram, laputis. Un, lai cik tas šķistu neparasti, nezāles var norādīt uz augsnes problēmām. Portālā minēts, ka tauriņziežu dzimtas nezāles, piemēram, āboliņš un lucerna, piesaista slāpekli. Tāpēc, ja redzi, ka tavā dārzā aug daudz tauriņziežu dzimtas nezāles, zini – augsne ir nabadzīga ar slāpekli. Savukārt nezāles ar dziļām mietsaknēm, piemēram, pienenes, bieži sastopamas sablīvētā augsnē, kas savukārt norāda, ka augsnei varētu būt nepieciešama aerācija. Arī gundegas zied smagā augsnē, kurā trūkst organisko vielu.

Lai gan nezāles var daudz iemācīt par dārza "veselību", tās jāierobežo, īpaši sakņu dārzos, kur tās var viegli izspiest ēdamās kultūras.

Efektīvākais veids, kā samazināt nezāļu augšanu un izplatību, ir bagātinot augsni, jo nezāles aug nabadzīgā, blīvā augsnē. Vienkāršākais un ātrākais veids, kā to panākt, ir ierīkot dārzeņu dobes ar apmēram 30 centimetru augstu kvalitatīvu, no nezālēm un to sēklām tīru augsni. Ieteikums ir pirms augsnes uzbēršanas izklāt kartona kastes loksnes – tās aizturēs nezāļu augšanu un ar laiku sadalīsies. Lai ierobežotu nezāļu izplatību, ieteicams kultūras mulčēt. Par to, kāpēc vērtīgi mulčēt, lasi šajā "Delfi" rakstā.

Jo mazāka nezāle, jo vieglāk no tās atbrīvoties, tāpēc ieteikums ir ravēt vienreiz nedēļā. Regulāri ravējot nezāles, to kļūs aizvien mazāk un pietiks, ka tās izrausi ar pirkstiem. Šādi apstrādāt dobes ir ātrāk un ērtāk, nekā kaplēt blīvi saaugušas, turklāt jaunu nezāļu likvidēšana novērsīs to sēklu veidošanos un izplatību.

Kad nezāles izravētas, svarīgi ir pareizi arī tās izmest. Ja dārzā ir pareizi veidots komposts, tad nezāles var izmest tajā. Kāpēc svarīgi nezāles izmest tikai pareizi veidotā kompostā? Jo tajā ir tik liela temperatūra, ka nezāļu sēklas un saknes iznīkst. Ja komposts nav veidots pareizi, nezāļu izplatīšanās risks saglabājas. Šādā gadījumā "Houzz" iesaka nezāles iekļaut zāļu vircā. Kā pareizi veidot kompostu, lasi šajā "Delfi" rakstā.

Portāls "House & Gardens" mūžīgajā cīņā ar grūti iznīcināmām nezālēm iesaka izmantot virtuvē atrodamos līdzekļus un paeksperimentēt ar tiem. Ja ar nezālēm aizaugusi liela zona, tās var pamēģināt nokaltēt, samitrinot to lapas un apkaisot ar sodu. Profilaktiskos nolūkos sodu var izkaistīt arī starp bruģakmeni, ja no tā spraugām mēdz izlīst kāda nezāle. Vēl viens veids, ko portāls norāda kā efektīvu, ir etiķa vai sālsūdens izsmidzināšana tieši uz nezālēm, tomēr jāņem vērā, ka šie līdzekļi var bojāt tuvumā esošos augus, tādēļ, ja izvēlies izmēģināt šādu līdzekli, tas jādara uzmanīgi.