Pieredzes stāsts: kā ar veļas mazgāšanas līdzekli izvilāt zemesvēžus

Cīņa ar zemesvēzi dārzā nav no tām vienkāršajām, jo neganto "trallinātāju" nav viegli dabūt laukā no alas. "Tavs Dārzs" pieredzes stāstā par zemesvēžu apkarošanu dalās Laima Vuškāne, kura zemesvēžus no alas izvilinājusi ar veļas mazgāšanas līdzekli.

Kā stāsta Laima, viņa šo metodi aizguvusi no "Facebook" grupas "Sapņu dārzs - dārznieku forums", tāpēc nolēmusi izmēģināt – tā strādā vai nē.

"1,5 litru pudelē atšķaida "Kastani" ar ūdeni," atklāj Laima. Taujāta, kādas ir proporcijas, Laima norāda, ka 1:10. "Vīrs ielēja pudelē apmēram 1 līdz 2 centimetrus "Kastaņa" un pārējais ūdens." Pēc tam šo līdzekli lej iekšā zemesvēžu alās un gaida.

"Man nav pacietības gaidīt, tāpēc viņam sanāca. Ielējis vienā alā, tad citās vēl. Kopā gaidīšanas process aizņēmis apmēram 5 minūtes," piebilst Laima, "pirmais izlīdis lielais vēzis tāds apdullis, ķepurojies, tad parādījušies arī mazie."

Foto ieskats no zemesvēžu ģimenes, kas pēc līdzekļa ieliešanas izlīdusi laukā: