Sešas tautas metodes, kā iznīcināt Kolarādo vaboles

Kolarādo vaboles jeb kartupeļu lapgrauži dārzā ir īsta sērga – tie lapās izgrauž ne tikai caurumus, bet arī vairojas tādā ātrumā, ka nespēj pat acis pamirkšķināt. Šoreiz lūkojam tā sauktās "tautas metodes", lai cīnītos ar šiem negantajiem kaitēkļiem.

Pieredzes stāstus lūkojām ne tikai portāla "Cālis" forumā, bet arī taujājām kolēģiem, kuru mazdārziņos kādreiz bijuši šie kartupeļu kaitēkļi. Lūk, kādi paņēmieni izkristalizējās:

Vaboļu nolasīšana no kartupeļu lakstiem. Klasisks paņēmiens, kas gan prasa laiku un pacietību, bet tā ir metode, kuru iesaka arī speciālisti. "Tavs Dārzs" no pieredzes var teikt, ka vaboles ne tikai jānolasa no leknajiem lakstiem, bet arī jāpalūkojas zem lakstiem, jo, iespējams, tur jau ir sadētas oranžās krāsas oliņas. Tās var apspaidīt ar pirkstiem. Tāpat noteikti jāpalūko, vai vaboles nav arī pie pašas augsnes. Ja nevēlies lasīt vaboles pats, tad vari kaut vai bērniem sarīkot sacensības savā starpā, piemēram, kurš vairāk salasīs vaboles, tas iegūs kādu kārumu vai arī – par vienu vaboli salasīto vaboli var piesolīt vienu eiro centu.

Stiprs tabakas uzlējums. Kā zina stāstīt "Cālis" foruma aktīvisti – to savulaik speciāli audzēja kaitēkļu iznīdēšanai dārzā.

Dzēriens "Coca-Cola". Taisnības labad jāsaka, ka par šī dzēriena efektivitāti uz vabolēm domas dalās, jo aktīvisti min, ka tas iznīcina tikai mazos kāpurus, bet ne vaboles.

Vaboļu uzlējums. Pirms tam gan būs kārtīgi jāpastrādā, jo vaboles būs jāsalasa kādā traukā. Salasītās vaboles aplej ar ūdeni, bet pēc tam ļauj pāris dienas tām pastāvēt. Būs izveidojies šķidrums, kuru var smidzināt virsū kartupeļiem.

Vaboļu novārījums. Šeit gan jāņem vērā, ka smaka nebūs no patīkamākajām! Process ir gaužām vienkāršs – salasītās vaboles uzvāra, bet pēc tam ar šo šķidrumu apsmidzina kartupeļu lakstus.

Sīpolu un ķiploku ziedu novārījums. Princips gluži kā vaboļu novārījumam, proti, savāra ziedus, bet pēc tam ar šķidrumu smidzina kartupeļu lakstus.

Savukārt šajā rakstā vari izlasīt ''Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības'' valdes priekšsēdētājas ieteikumus cīņā pret Kolarādo vabolēm.

Ja arī tev ir zināma kāda lieliska metode, kas palīdzēs cīņā pret Kolarādo vabolēm – padalies ar to "Tavs Dārzs" lasītājiem! Raksti to e-pastā: maja@delfi.lv vai arī izsaki viedokli komentāru sadaļā!