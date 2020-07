Taciņu atbrīvošana no nezālēm

Nezāles aug griezdamās ne tikai puķu dobēs, bet arī uz taciņām, kā arī bruģa starpās. Laiks tām pieteikt karu!

Iedvesmojoties no portāliem "The Spruce", "Gardening Know How" un "Royal Horticultural Society" , esam izveidojuši sarakstu ar ieteikumiem, kas palīdzēs atbrīvot taciņas no nezālēm:

verdošs ūdens – ar to jāaplej nezāles;

uz nezālēm kaisīt sāli;

kombinācija: etiķis+sāls. Kā raksta "The Spruce", aptuveni 228 grami sāls jāsajauc kopā ar 3,8 litriem etiķa. Pēc tam ar šo šķidrumu jāaplaista nezāles. Vēl šim šķidrumam klāt var pievienot citronu sulu;

nezāles var nodedzināt, ņemot talkā lodlampu;

nezāles uz taciņām var sacepināt. Kādā veidā? "Gardening Know How" iesaka sākumā nezāles apgriezt vai nopļaut, bet pēc tam tām virsū uzlikt stiklu vai melnu loksni. Zem tām nezāles saules ietekmē "sacepsies";

apliet nezāles ar etiķi;

nezāles var apkarot, aplūkojot taciņas tehnisko stāvokli – iespējams, ka tās cauri taciņai lien tāpēc, ka taciņā ir izveidojušās plaisas. Laiks tās novērst;

klasiskais veids – izravēšana.

Savukārt šajā rakstā vari iepazīties ar 10 izplatītākajām nezālēm un padomiem, kā ar tām cīnīties .

Ja tavā pūrā ir kāda lieliska metode, kā cīnīties ar nezālēm, pastāsti par to pārējiem "Tavs Dārzs" lasītājiem, rakstot e-pastā: maja@delfi.lv vai arī atstāj savu pieredzes stāstu komentāru sadaļā!