Tautas ieteikumi cīņai ar latvāņiem

Latvāņu invāzija pavasarī liek par sevi manīt – tie savairojas pļavās, grāvjos, kā arī "nāk" iekšā māju pagalmos un dārziņos. Kā cīnīties ar latvāņiem, lūkojam pašmāju pieredzi "Cālis" forumā.

"Tavs Dārzs" apkopoja "Cālis" foruma aktīvistu metodes, kas palīdzēs cīņā pret bīstamajām "milzu dillēm". Vērtīgus padomus par to, kā vēl cīnīties ar šo invazīvo sugu, lūko šajā rakstā. Liec aiz auss, ka cīņā ar latvāņiem jābūt piesardzīgiem, jo tie var radīt nopietnus ķermeņa apdegumus!

Lūk, kādas metodes iesaka "Cālis" foruma aktīvisti:

Pavasarī jāizrok latvāņu sakneņi;

Latvāņi ir jānopļauj, bet pēc tam katram stumbrā jāieber liels daudzums sāls;

Latvāņi jānosmidzina ar raundapu. Tas jāpaspēj izdarīt pirms tie izsējas. Jāņem arī vērā, ka ar vienu smidzināšanas reizi būs par maz – tas jādara regulāri;

Regulāra pļaušana, nedrīkst ļaut tiem izsēties;

Latvāņu audzēs var palaist kazas, kas tos noēdīs.

Speciālistu ieteikumi cīņā ar latvāņiem

Savukārt Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) savā mājaslapā iesaka četras metodes cīņā pret latvāņiem – mehānisko, ķīmisko, bioloģisko un kombinēto metodi.

Mehāniskā ierobežošanas metode ietver latvāņa centrālo rozešu izduršanu ar lāpstu vai tai līdzīgu darbarīku 5 līdz 10 centimetru zem augsnes virskārtas. Tad vēl var izmēģināt ziedu čemuru nogriešanu, bet tas jādara brīdī, kad latvānis ir uzziedējis un nav paspējis izveidot sēklas. Mehāniskā ierobežošanas metode ietver arī latvāņu noklāšanu ar melnu (gaismas necaurlaidīgu) plēvi vai citu mulču, nopļaušanu ar traktorvilkmes vai ar rokām darbināmu tehniku, kā arī optimālu augsnes apstrādes sistēmu (aršanu, frēzēšanu, lobīšanu, kultivēšanu, ecēšanu un šļūkšanu). Šeit vari izlasīt plašāk par mehānisko ierobežošanas metodi.

Kā norāda VAAD, ķīmiskā ierobežošanas metode jāveic, izmantojot Latvijas Republikas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļautos līdzekļus, kuru sastāvā ir darbīgā viela glifosāts. VAAD akcentē, ka šo metodi nedrīkst lietot tuvāk par 10 metriem no ūdenskrātuvēm vai ūdenstecēm, bišu dravās, kā arī to tuvumā un vietās, kur to aizliedz augu aizsardzības normatīvie akti. Kā pielietot ķīmisko ierobežošanas metodi, lasi šeit.

Cīņā pret latvāņiem var pielietot arī bioloģisko ierobežošanas metodi – noganīšanu. Vislabākie palīgi latvāņu apkarošanā būs liellopi, zirgi, aitas un kazas. Kā norāda VAAD, vislabāk šī metode lietojama pavasarī, kad latvāņi sāk augt un ir vieni no pirmajiem augiem, ko lopi labprāt izmanto pārtikā. Šeit lasi plašāk par bioloģisko metodi un to, kas jāņem vērā, ja latvāņu laukā vēlies laist šos dzīvniekus.

Visbeidzot talkā var ņemt kombinēto ierobežošanas metodi, kurā ir apvienoti vairāki paņēmieni, piemēram, augsnes apstrāde, pļaušana un citas, kas papildina viena otru, lai iegūtu pēc iespējas efektīvāku rezultātu. Kā praktiski to darīt un apvienot dažādas metodes, lūko šeit.

Ja arī tev ir kāda ideja, kā cīnīties ar latvāņiem, tad padalies ar to komentāru sadaļā vai rakst e-pastā: maja@delfi.lv