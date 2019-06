Zemesvēzi noķert. Tautas metodes cīņai ar nešpetno dārza kaitnieku

Zemesvēzis dārzā ir īsts postītājs – apgrauž augu saknes, kā rezultātā augs iet bojā, turklāt cīņa ar šo racējcirceni it nemaz nav no tām vieglajām. Kā cīnīties ar šo dārza biedu, lūkojam pieredzi "Cālis" forumā.

"Tavs Dārzs" apkopoja "Cālis" foruma aktīvistu ieteikumus, kas palīdzēs cīņā ar šiem zemes iemītniekiem. Vēl vērtīgus padomus zemesvēžu apkarošanai vari smelties šajā rakstā, kur speciālisti skaidro ne tikai to, kā cīnīties ar zemes "trallinātāju", bet arī tie paskaidro, kas ir zemesvēžu ienaidnieki, ar ko zemesvēži barojas, kā arī to, kāpēc kādreiz zemesvēžus izmantoja medicīnā. Tāpat noderīgu informāciju par zemesvēžiem un to apkarošanu vari skatīt šeit.

Lūk, kādas metodes cīņā ar zemesvēžiem iesaka "Cālis" foruma aktīvisti:

siltumnīcā no zemesvēžiem var atbrīvoties šādi – jāuzrok siltumnīca, augsne kārtīgi jānoblietē un jāsalaista. Kā skaidro aktīvisti, zemesvēžiem vajag elpot, tāpēc nākamajā dienā varēs redzēt alas, kuras viņi būs sarakuši. Ja nav skaidrs, kura ir īstā zemesvēžu ala, tad augsni var vēl palaistīt, pieblietēt, lai tā nebūtu irdena. Sākumā zemesvēži var nelīst laukā no alām, bet svarīga ir pacietība;

alās var sabērt veikalā nopērkamo indi;

visai laikietilpīga metode – kad dārzā zemesvēzis sāk sisināt (trallināt), tad jāķer lāpsta un jārok ārā;

zemesvēžiem nepatīk ūdens, tāpēc alās, caurumos šos var iznīdēt ar ūdens spiedienu;

zemesvēžu apkarošanai liels palīgs ir arī eļļa un ūdens. Kā skaidro aktīvisti, aliņā ir jāiepilina eļļa, bet pēc tam jāielej ūdens, lai viss caurums ir pilns. Šādi var noķert sezonas laikā pat 100 zemesvēžus;

zemes "trallinātāju" apkarošanai strādā arī metode ar trauku mazgājamo līdzekli, kas jāpievieno ūdenim, bet pēc tam jāsalej alās;

trauku mazgājamā līdzekļa vietā var izmantot veļas pulveri, kuru aplej ar ūdeni un salej zemesvēžu alās;

jāņem talkā stikla burkas (700 ml), kuras ierok iekšā galvenajās takās. Tajās jāielej iekšā nedaudz alus, jāiemet nedaudz kūtsmēsli, lai būtu smaka. Burka jāierok aptuveni 5 centimetru dziļumā zem augsnes līmeņa, jāpārliek pāri dēlītis. Zemesvēži krīt iekšā;

burkās var pildīt arī zirgu mēslus – 3 litru burkā iepilda mēslus, ierok to zemē tā, lai burkas kakls ir zemāks par pārējo augsni. Zemesvēži burkā sakritīs iekšā un netiks laukā;

uz augsnes noliek metāla plāksni un gaida, kad viņi palīdīs apakšā. Zemesvēžiem patīk sildīties, zem tās plāksnes. Paceļ plāksni nost un nolasa;

pie tomātu stumbra ierok pārgrieztu plastmasas pudeli, lai zemesvēzis netiek klāt;

dārzu vajag laistīt ar putnu mēsliem, jo šī smaka atbaida zemesvēžus;

jāiegādājas suns, kurš izraks ārā dārza briesmoņus;

Ja arī tev ir kāda ideja, kā cīnīties ar zemesvēžiem, tad padalies ar to komentāru sadaļā vai raksti e-pastā: maja@delfi.lv