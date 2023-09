Ābols sapuvis jau kokā – kāpēc tā un ko darīt, lai nākamgad tā nebūtu

Itin bieži redzama situācija – blakus skaistam auglim pagadījies arī kāds, kas sācis jau pūt. Šādi augļi ne vien neglīti izskatās, bet arī potenciāli sabojā pārējos. Kādēļ gadās šādas situācijas, un kā to nepieļaut nākamajā dārza sezonā? Plašāk skaidro Dārzkopības institūta (DI) vadošais pētnieks Dr. agr. Edgars Rubauskis.

Kā skaidro pētnieks, ir vairākas sēnes, kas var bojāt ābolu un bumbieru augļus, kā rezultātā tie sapūst. Lai augtu un attīstītos, tām nepieciešami augļos esošie cukuri. Šāda situācija novērojama bojātiem augļiem, un bojājumi var rasties dažādu iemeslu dēļ.

Krusa ir viens no augļu bojātājiem. "Pārsistā miziņa ir potenciāla vieta, kur iemesties sēnei. Tā gan pa gaisu ne tik vienkārši ceļo, taču jebkurš šāds bojājums ir pievilcīga vieta mušām, bitēm, lapsenēm, kas var būt viens no iemesliem, kā sēne tiek pārnesta no augļa uz augli. Ja sapuvis auglis saskaras ar citu augi, tad tas, protams, sapūdē arī nākamo."