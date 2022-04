Vai tev vienmēr šķitis, ka kaimiņienes dārzā rožu krūmi ir kuplāki un peoniju ziedi tik lieli kā tasītes, bet pašas dārzā izskatās, ka augi nīkuļo un arī gurķi siltumnīcā neaug brangi, bet tā – knapi, knapi? Ja pat šad tad pabaro augus ar minerālmēsliem, bet rezultāts tomēr nav tāds, kādu gribētos, tad skaidrs ir viens – tu kaut ko dari nepareizi un laiks pārskatīt savus dārza mēslošanas paradumus un minerālmēslu izvēli. Ir daži knifiņi un ieteikumi, ko ņemt vērā, lai arī tavs dārzs bagātīgi zaļotu un ziedētu.

Izvēlēties minerālmēslojumu savam dārzam nav vienkārši. Lai to izdarītu pareizi, jābūt pamatzināšanām par augu vajadzībām un jāatminas skolā mācītais par ķīmiskajiem elementiem, jo lasīt minerālmēslojuma iepakojuma etiķeti ir gandrīz kā atgriezties skolas solā ķīmijas stundā.

Apgūt mēslošanas principus un zināt dažādo kultūru vajadzības un to, kā labāk kombinēt mēslojuma veidus, var tikai ar laiku. Pat pieredzējuši dārznieki mēdz kļūdīties gan pārbarojot, gan nepareizi izvēloties minerālmēslojuma veidu. Tomēr nevajag bīties no šī dārzkopībā gana sarežģītā pienākuma, jo, pirmkārt, augus vajag pabarot. Īpaši svarīgi tas ir pavasarī, kad daba mostas un veidojas zaļā masa. Otrkārt, gana sarežģīto minerālmēslojuma pasauli ar laiku var iepazīt un saprast, kas vajadzīgs un "garšo" augiem, bet tas jādara piesardzīgi un soli pa solim, lai, labu gribot, nepanāktu pretējo. Tāpēc "Delfi Plus" apkopoja pamata lietas, kas jāņem vērā, izvēloties minerālmēslojumu, un no kā izvairīties, lai nepieļautu kļūdas, kas kaitēs augiem.

Pavasarī – slāpeklis, slāpeklis, slāpeklis