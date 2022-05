Aprušini un mulčē! Pavasara darbi zemeņu dobēs

Laiks apciemot zemeņu stadījumus – paskatīties, kā stādi pārziemojuši un novērtēt, kādi darbi jāpaveic, lai ogu raža būtu bagātīga un zemeņu stādi – veselīgi.

Apsekojot jau iekoptās zemeņu dobes, Dārzkopības institūta vadošā pētniece Valda Laugule iesaka pavērot stādījumus, kam no ceru centriem sāk augt jaunās lapiņas. Ja tie aukstajā laikā cietuši, tos jāpabaro ar slāpekļa papildmēslojumu, piemēram, amonija nitrātu (deva 10–20 g/m²). Skābākās augsnēs labāk dot kalcija nitrātu (kopā 20–30 g/m²), sadalot un dodot to divās reizēs ar vismaz nedēļas intervālu. Ja minerālmēslus savām zemenēm dot negribi, tad augsni ap zemenēm var apliet ar atšķaidītu vircu (virca:ūdens 1:2–3), tikai to nedrīkst darīt saulainā dienā.

Kad vairs nav gaidāmi lieli aukstumi un salnas, zemi ap augiem aprušina, nedaudz to pieraušot klāt augiem, kā arī iznīcina nezāles un novāc vecās lapas. Ja iespējams, būtu labi ar augiem uzbērt kompostu. Zemnieku saimniecības "Lauriņi" īpašniece Maija Lauriņa-Rimicāne pēc pieredzes zina teikt, ka zemenēm patīk nātru virca, jo tajā ir ogulājam tik nepieciešamais dzelzs un slāpeklis. Viņa pati pavasarī zemeņu laukus apkopj, tos kārtīgi izravējot un stādiem ar nazi apgriežot lapas ar visiem kātiem. Zemenēm nepatīk, ja tās tiek noēnotas, tādēļ jāpieskata, lai stādi nav pārāk sabiezināti.

Zemeņu dobes pavasarī iesaka mulčēt SIA "Mālpils ZemeNes" saimniece Ginta Apsīte, kā labāko mulču saucot salmus, jo tie zemei ļauj saglabāt irdenumu un nekļūt cietai. Ja uz stādījumiem jau ir mulča, tad to vajadzētu mazliet uzrušināt ar zaru kaplīti un pēc tam mulču atkal atjauno, papildinot kārtu. Zemeņu apstādījumu apkopšanas darbus viņa aicina veikt siltā saulainā laikā, kad tuvākajās dienās nav gaidāmi lietaini laikapstāķļi. Vairāk par zemeņu audzēšanu, lai iegūtu bagātīgu ražu, lasi "Delfi Plus" rakstā šeit.