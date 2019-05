Aveņu un zemeņu krustojums: neparastās zemeņavenes

"Zemeņaveņu dzimtene ir Japāna, kur tās izplatītas retos, gaišos mežos un kalnos 500 līdz 1500 metru augstumā," stāsta audzētāja. "Zemeņavenes pirmo reizi apraksta vācu ārsts botāniķis Vilhelms Olberss Fokss 1899. gadā. Pamazām tās no Japānas atceļo uz Eiropu, ASV un Kanādu, bet Eiropā tās 20. gadsimta sākumā izsauc īstu sajūsmu. Ap šo laiku arī tiek veikti nelieli pētījumi par šo augu, kur atklāj, ka tās bagātas ar A, B, C vitamīniem, bet vairāk īstu pētījumu nav." Kā apgalvo audzētāja, zemeņavenes ir ļoti populāras mums tuvajās kaimiņvalstīs, piemēram, Lietuvā, Igaunijā un Polijā. "Krievijā patlaban tās uzskata par retu, nezināmu augu, kas ieceļojis no Latvijas," atzīmē audzētāja.

Viņa pati zemeņavenes audzē jau sen, tāpēc šo gadu laikā izveidojies savs priekšstats par to audzēšanu, kā arī uzkrāta bagātīga pieredze. "Dzirdētas atsauksmes, ka zemeņavene ir negaršīga, pliekana un nevērtīga oga. Jā, katram garšas izjūtas ir savādākas un katrs ogas pielieto savādāk," norāda dārzniece. Viņai tās aug klajā un ļoti saulainā vietā. "Tā kā garšas aromāts veidojas pie pilnīgas ogu gatavības, tad varu teikt, ka man tās garšo! Ir gan saldas, gan ļoti sulīgas. Un to skaistais skats ir vienkārši kāŗdinošs!" uzteic Karitone,

Viņa arī mudina nebaidīties no tā, ka zemeņavenes ļoti strauji aug. "Ja jums ir zālājs, tad variet izveidot apaļu, lieluma ziņā pēc jūsu ieskatiem dobi – sastādiet apkārt dobei zemeņaveņu stādus un arī pa vidu, lai viss saaug glīti kopā. Tad, pļaujot zālāju, pļaujiet tik dobei apkārt," piebilst audzētāja, "zemeņavenes saaugs, bet zālājā neies, jo tiks regulāri iznīcinātas, bet jums būs fantastiski skaista dobe, kur būs prieks acīm un bauda vēderam – vispirms koši baltie, daudzie ziedi, bet jūlijā spilgtas, sarkanas ogas."

"Zemeņavenes ir Latvijā pieejamas, un droši tās ielaidīsim savos dārzos!" aicina audzētāja.