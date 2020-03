Baklažānu audzēšanas viltības: kad sēt un kā lolot, lai izaudzētu brangu ražu

Lai baklažānu raža izdotos, jāņem vērā virkne priekšnosacījumu, tāpēc "Stādu laboratorija" eksperti dalās savā pieredzes stāstā ar "Tavs Dārzs" lasītājiem.

Kā atzīmē "Stādu laboratorija" speciālisti, baklažāniem dīgšanas, augšanas un stādu kopšanas ziņā daudz kas kopīgs ar tomātu un paprikas stādiem, tiesa, ir dažas būtiskas nianses, kas jāievēro, lai stāds augtu veselīgs un dotu labu ražu. Rakstā tālāk lasi "Stādu laboratorija" ekspertu ieteikumus baklažānu sēšanai un audzēšanai!

Baklažānu sēšana: kas par to jāzina

Baklažānus sēj martā. Sēklas izmēra ziņā ļoti līdzīgas tomātu un paprikas sēklām, tāpēc arī to sēšanas veids un dīgšanai vajadzīgie apstākļi ir līdzīgi: sējot sēklas apkaisa ar nelielu daudzumu augsnes, dīgšanas laikā nodrošina vienmērīgu temperatūru (ap +20 līdz +23 grādiem pēc Celsija), mērenu mitrumu. Kad dēsti sadīguši, tos pārstāda podiņos. Baklažāni ir izteikti siltummīļi, tāpēc mūsu platuma grādos tie paredzēti augšanai tikai segtajās platībās – siltumnīcās. Pārstādot stādu no podiņa dobē, svarīgi augu stādīt tādā pat dziļumā, kā tas audzis podiņā.

Foto: Shutterstock

Stādīšanas attālums, atkarībā no šķirnes, variē no 50 līdz 70 centimetriem, bet eksperti iesaka pieturēties pie 70 centimetriem, lai augam būtu pietiekami daudz vietas attīstībai – baklažāna stāds veidos izteiktu krūmu. Auga augstums arī atkarīgs no šķirnes, tomēr atsiešana būs nepieciešama visiem – kā augstākām, tā zemākām šķirnēm. Jāatsien ne tikai galotne, bet arī lielākās pazares – baklažāna augļi aug lieli un smagi, atsiešana dos augam papildus stabilitāti.

Baklažāna krūms ir jāveido, atstājot stiprākos dzinumus, bet vājās "paduses" izkniebjot. Ziedus, atšķirībā, piemēram, no paprikas stādiem, gan nost neņem – atstājam visus! Ziedēšanas laikā ir ļoti būtiski ziedus apputeksnēt! Vislabāk to darīt dienas pirmajā pusē, viegli papurinot, pasitot pa šņorēm, ar kurām augi piesieti. Arī caurvēja nodrošināšana tiek ieteikta kā labs līdzeklis apputeksnēšanai. Tomēr jāatceras, ka baklažāns ir izteikts siltummīlis, tādēļ uz nakti gan visām lūkām un siltumnīcas durvīm jābūt ciet.

Ir ļoti svarīgi baklažānus nepārliet – tiem jānodrošina mērens mitrums. Augšanas sākumposmā jāmēslo ar slāpekļa mēslojumu, vēlāk pāriet uz pilnmēslojumu (devas kā citiem dārzeņiem). Ja tomāta augļus varam novākt zaļus un nogatavināt, tad baklažāna augļi gan novācami tikai pilnā gatavībā – noņemti no auga puszaļi, tie nenogatavināsies!