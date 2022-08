Citādākas augstās dobes tavā dārzā – ar salmu ķīpām

Īsts modes kliedziens dārza mīļu pasaulē pašlaik ir augstās dobes, kas, lielākas vai mazākas, rotā kā pagalmus īstenās lauku sētās, tā arī modernās privātmājās pilsētā. Tās ir ērti kopjamas, piemērotas cilvēkiem ar muguras sāpēm un, skaisti sakombinējot augus, pilda arī dekoratīvu funkciju. Tajās audzēt var teju visu – kā dārzeņus, tā krāšņas puķes un pat mazus krūmus. Ja vēlies savā dārzā ienest mazliet oriģinalitātes, kā augstās dobes pamatu vari izmantot arī salmu ķīpas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai no salmu ķīpām izveidotu augstās dobes, nevajag daudz – vien pašu ķīpu, nedaudz augsnes, kompostu un mēslojumu. To izveidot ir lēti, turklāt šādai dobei ir vēl kāda lieliska īpašība – vasaras laikā lēnām un pakāpeniski salmi sadalīsies, līdz ar to augiem tiks nodrošinātas papildu barības vielas. Dobes pielietojums ir gana plašs, gluži tāpat kā klasiskajās augstajās dobēs, varēsi audzēt garšaugus, dārzeņus un dažnedažādākas puķes. Ņem vērā, ka, audzējot augus, kuriem vajadzīgs papildu atbalsts, tam paredzētie stiprinājumi jāiedzen zemē, tos izdurot cauri ķīpai, lai nodrošinātu stabilitāti, norāda portāls "The Spruce".





Svarīgi, lai dobes veidošanai tiek izmantotas tieši salmu, nevis siena ķīpas. Jautāsiet – kādēļ gan ne siens? Pamatojums ir pavisam praktisks – siens ir nopļauta un izkaltēta zāle, kas paredzēta lopu barošanā, tā sastāv no sēklām, kas izsēsies, dīgs un lolotā dobe kļūs par nezāļu valstību. Savukārt salmu ķīpas veidotas no labības augu, piemēram, auzu un kviešu, stiebriem, kas palikuši pēc sēklu izkulšanas. Protams, nav izslēgts, ka arī salmu ķīpās trāpīsies pa kādai sēklai, kas laika gaitā pārtop nezālēs, tomēr labas kvalitātes produktā tām ir jābūt maz, tādējādi nodrošinot viegli kopjamu augsto dobi, kas dārzā ienesīs kripatiņu oriģinalitātes.

Tomēr drošs paliek drošs – lai novērstu iespējamu nezāļu attīstību, pirms stādīšanas uz pāris nedēļām siena ķīpu vari ietīt melnā plastmasas plēvē un atstāt to saulē. Karstumā atlikušās sēklas tiks iznīcinātas, turklāt šis process paātrinās arī salmu sadalīšanās procesu, nodrošinot augiem papildu barības vielas jau uzreiz pēc iestādīšanas.

Vispirms – īstās un vienīgās vietas atrašana

Slapjas salmu ķīpas ir ļoti smagas, tādēļ pirms stādīšanas darbiem pārliecinies, vai izraudzītā vieta patiesi būs piemērota augstajām dobēm. Pirmkārt, svarīgi, lai dobe būtu novietota saulainā vietā – lielākai daļai dārzeņu saules gaisma nepieciešama vismaz sešas līdz astoņas stundas dienā. Ja ķīpas tomēr izvēlies novietot noēnojumā, izraugies arī vietai atbilstošus augus. Tāpat atceries, ka dobi būs nepieciešams regulāri laistīt, tādēļ, lai sevi lieki neapgrūtinātu, to nevajadzētu ierīkot pārāk tālu no ūdens novietnes, kas tiek izmantota augu laistīšanai.

Ar ķīpām vari eksperimentēt, ar tām veidojot tieši tādu stilu, kādu vēlies. Vari sakārtot tās skaistā rindā vai izkārtot U burta formā. Vari tās likt vienu virs otrs un vienu otrai cieši blakus. Galvenais, kas jāatceras – ķīpas pakāpeniski sadalīsies un sarausies, tādēļ starp ķīpām veidosies atstarpes. Tās viegli var noslēpt, aizpildot ar papildu komposta un augsnes devu.

Soli pa solim līdz augu pilnai dobei

Kad īstā vieta atrasta, salmu ķīpa jāsāk sagatavot stādīšanas darbiem. Viens no svarīgākajiem darbiem – jāveicina salmu sadalīšanās process, ķīpu aptuveni nedēļu regulāri bagātinot ar mēslošanas līdzekli, kas satur augstu slāpekļa saturu, un pēc tam aplaistot. Kad salmi sākuši sadalīties, ķīpas virspusē uzklāj piecus līdz astoņus centimetrus biezu augsnes un komposta maisījuma slāni.

Augu stādīšanas un sēšanas procesā jāievēro klasiskie priekšnoteikumi – augus, kas sasniegs vislielāko apmēru, dobītē novieto tā, lai tie neaizēnotu citus augus, savukārt pēc sēšanas darbiem pielūko, lai augsne ir patstāvīgi mitra. Pietiekamu mitrumu augstajā dobē jānodrošina arī vasaras laikā, kas nozīmē, ka dobi būs regulāri jālaista – tveicīgā laikā pat katru dienu. Savukārt spēcīgu lietavu laikā vari būt drošs, ka dobe netiks appludināta, jo liekais ūdens no salmu ķīpas tiks izvadīts zemē.

Lai gan augi noderīgas barības vielas augšanas sezonā gūs arī no salmiem, tie tāpat jābagātina ar sabalansētu universālo mēslojumu vismaz reizi mēnesī. Dažus augus, piemēram, salātus, kartupeļus vai puķes (petūnijas, kliņģerītes), vari stādīt arī ķīpu sānos, tādējādi jauno dobīti padarot par īpaši skaistu dekoru dārzā.





Ko ar ķīpām darīt vasaras beigās? Ļauj tām sadalītes, un pārpalikumus nākamajā dārza sezonā izmanto kā mulču!

Ja salmu ķīpas tomēr nav tavā gaumē, "Delfi Plus" rakstā "Augstās dobes: modes kliedziens vai teju neaizvietojams un ērts risinājums" gūsi vērtīgu pamācību, kā soli pa solim izveidot klasisku augsto dobi no dēļu karkasa.