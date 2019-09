Darāmie darbi tomātu siltumnīcās: vāc ogas un sēj zaļmēslojumu

Tomāti dažās siltumnīcās ir spītnieki – negrib nogatavoties, bet citviet tie tā ražo, ka tik spēj novākt. Kādi pašlaik ir darāmie darbi tomātu siltumnīcās, "Tavs Dārzs" vaicāja zinošajam tomātu kolekcionāram Jānim Andersonam.

Kā stāsta pieredzes bagātais tomātu kolekcionārs, pašlaik siltumnīcās ir labvēlīga vide dažādiem kaitēkļiem un slimību attīstībai, piemēram, tomātus skar brūnā puve, pelēkā puve, miltrasa, neīstā miltrasa un citas kaites. Saslimušie augi ir jālikvidē vai arī jāmēģina glābt. "Tie, kuri miglo – tiem šādu slimību nav. Ja tomēr ir uzradušās, tad ar profilaktiskām metodēm izglābt tomātus vairs nevarēs, būs jālieto nopietnā ķīmija," tā Andersons. Viņš gan uzsver, ka pamatā pašlaik siltumnīcās pats svarīgākais darbs ir tieši tomātu novākšana.

Vaicāts par to, vai arī par vēdināšanu vajadzētu septembrī rūpīgi piedomāt, jo tomēr naktis kļūst drēgnas, Andersons teic, ka katrs audzētājs vēdina siltumnīcas pēc saviem ieskatiem. Viņš pats siltumnīcas durvis uz nakti netaisa ciet. "Ja būs rasa uz tomātiem – tas veicinās problēmas," atgādina audzētājs. Kā skaidro Andersons, tie tomāti, kas ir tuvāk durvīm, protams, nedaudz cieš, jo tomēr ārā jau kļūst arvien drēgnāks. "Vēsums ir vēsums. Tomāti gatavojas lēnāk, miza kļūst biezāka, stingrāka. Toties tie vismaz nesaslimst," tā par durvju netaisīšanu ciet teic kolekcionārs.

Tāpat vēl viens no darāmajiem darbiem ir zaļmēslojuma sēšana zem tomātiem. Viņš norāda, ka šim darbiņam jau bija jābūt izdarītam, bet, ja tā vēl nav – nekas nav nokavēts. "Var joprojām sēt zaļmēslojumu, kārtīgi jāsalaista augsne, lai dīgst un aug," mudina Andersons. Viņš gan prāto, ka zaļmēslojums varētu kārtīgi septembrī nesadīgt un neizaugt, ja to apskādēs bargas salnas. Audzētājs iesaka zaļmēslojumam iesēt eļļas rutkus vai sinepes. Kad tomāti no siltumnīcas tiks izvākti, zaļmēslojumu var iestrādāt augsnē. "Ja zaļmēslojums ir izaudzis garāks – to var noguldīt un piepresēt pie augsnes. Var arī ar pļaujmašīnu pāriet pāri," padomos dalās kolekcionārs, kurš mudina neaizmirst arī par komposta iestrādāšanu augsnē vai mēslojumu.

"Mazās siltumnīcas cilvēki jau ir izvākuši, bet tie, kuri nav – lai viss izdodas! Tikai uz priekšu! Lai aug garšīgi tomāti," iedrošina audzētājs.

