Dārza darbi, ko vēl var pagūt izdarīt ar ogulājiem

Jau daudzviet Latvijā zemi klāj sniega sega, bet tas nenozīmē, ka dārza darbi ir apstājušies. Dārzā vēl var parosīties ap ogulājiem, lai tos sagatavotu ziemai.

"Tavs Dārzs" par ogulājiem rudens izskaņā konsultē Dārzkopības institūta vadošā pētniece Sarmīte Strautiņa.

"Pašlaik ogulājiem iestājies miera periods," piebilst pētniece. "Visiem svarīgākajiem darbiem jau jābūt padarītiem." Kā skaidro Strautiņa, vasaras avenēm jau augustā vajadzēja nogriezt noražojušos dzinumus, bet, ja tas nav izdarīts, tad to vēl var pagūt.

Taujāta par to, vai augus nav nepieciešams pirms ziemas palutināt ar kādu mēslojumu, pētniece skaidro, ka no mēslošanas līdzekļiem var dot fosfora mēslojumu, ja tas nepieciešams, jo fosfors ir mazkustīgs un augsnē pārvietojas ļoti lēni. Savukārt kūtsmēslus var dot arī rudenī, tikai tad tie jānomulčē, piemēram, ar koku lapām, jo citādi tie pa ziemu var aizskaloties. "Vircu labāk dot pavasarī, jo augi tik vēlu rudenī no tās nekādu labumu negūs un viss mēslojums aizskalosies," pamāca Strautiņa.

Ogulāju sagatavošana ziemai

Pētniece uzsver, ka ogulājiem – upenēm, jāņogām un ērkšķogām – ir pietiekami laba ziemcietība, tāpēc nekāda speciāla segšana, lai pasargātu no sala nav nepieciešama. "Vienīgi var nosegt ar mulču apdobes," iesaka Strautiņa. "Arī avenēm apdobju mulčēšana būtu noderīga."

"Savukārt kazeņu šķirnes un aveņu –kazeņu hibrīdus ar vāju ziemcietību, iestājoties salam, nepieciešams noliekt pie zemes un piesegt, tāpat kā to dara ar rozēm," uzsver pētniece. Tāpat pēc sala iestāšanās līdz zemei var nogriezt rudens avenes. "Taču rudens avenes var nogriezt arī agri pavasarī, jo nenogrieztie dzinumi aiztur sniegu un tā pasargā saknes no apsalšanas," norāda Strautiņa.

Kā skaidro Strautiņa, ogulājiem krūmus labāk veidot agri pavasarī, kad beigušies lielie sali, piemēram, martā. "Avenēm pavasara dzinumu normēšanu veic, kad sākusies pumpuru plaukšana, jo tad skaidri var redzēt, kuri dzinumi pārziemojuši, kuri nē," akcentē pētniece.