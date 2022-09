Dārza darbi rudenī: no siltumnīcas dezinficēšanas līdz augsnes pabarošanai

Dārza darbi ar rudens iestāšanos nebeidzas, jo ir vairākas lietas, ko var un pat ir ieteicams paveikt, lai sagatavotos ziemai un nākamajai sezonai, jo tas, cik labi parūpēsies par dārzu šogad, ietekmēs, cik labi sagatavots tas būs nākamgad. Tāpēc sagaidi labus laikapstākļus un ieplāno rudens dārza darbus, sākot no ražas novākšanas līdz mēslošanai un ziemciešu dalīšanai.

Pakāpeniski novāc ražu un, kad tas izdarīts, novāc savītušos augus un nezāles, bojātos augļus un dārzeņus, sagrāb lapas, iztīri āra puķu podus un kastes, apgriez ogulājus, vīteņaugus. Noteikti neaizmirsti par mulčēšanu, jo tas pasargās augus no izsalšanas, turklāt, pakāpeniski sadaloties, sniegs papildu mēslojumu. Runājot par mēslojumu – viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir augu pabarošana ar kāliju saturošu mēslojumu, jo tas stiprina augus un uzlabo to ziemcietību, pienācīgi sagatavojot augus pārziemošanai.

Ja zini, kādu vēlies redzēt dārzu nākamajā gadā un ir idejas par augu papildinājumiem, ir īstais laiks stādīt ne tikai sīpolpuķes, bet arī ogulājus, augļu kokus un krūmus, parūpējoties, lai tie pārziemo.

Laiks sakārtot un dezinficēt siltumnīcu, bet, kad darbi dārzā paveikti, atliek vairs tikai notīrīt dārza instrumentus, lai neriskētu, ka uz tiem paliek kaitēkļu vai slimību izraisītāji. Šis ir arī labs laiks, lai novērtētu, vai dārzā nav nepieciešams veikt kādus sīkos uzlabojumus, piemēram, pārkrāsot soliņu vai pastkastīti, nomainīt balstu sistēmu rozei vai tamlīdzīgas lietas.

Zemāk "Māja&Dārzs" apkopojis vairāk idejas un padomus dārza darbiem rudenī.