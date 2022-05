Dārzeņi un puķes, ko vēl vari paspēt iesēt dārziņā

Lai gan pavasaris šogad ir vēss un aizkavējis dabas procesus, dārzos rosīšanās norit pilnā sparā, un tam, kas būtu jāsasēj un jāsastāda, jau vajadzētu būt zemē. Tomēr ja vēl neesi ķēries klāt lielajiem dārza darbiem vai tikai tagad izdomāji, ka vēlies ražu, vēl vari paspēt dārzā šo to iesēt. Taču tad gan jāgatavojas tam, ka būs pacietīgi jāpieskata sējums, lai tas neiznīktu. Kādus dārzeņus un puķes tagad steigt sēt savā dārzā, stāsta Bulduru Dārzkopības vidusskolas mācību siltumnīcas vadītāja Laima Ozoliņa.

No puķēm ātri izaugt var kliņģerītes, samtenes, rudzupuķes, rudbekijas, alisītes, cinnijas, arī astereses un, lai gan saulespuķes tagad gan būtu labāk jau izstādīt ar stādiņu, var mēģināt tās arī sēt, bet tad gan tās neizaugs tik lielas.

Dārzeņu dobē sēj salātus un dažādus zaļumus – dilles, koriandru, rukolu. Otrai ražai sēj burkānus.

Dobe, kurā sēj, jābūt sastrādātai un tīrai no nezālēm; sējumu nevar veikt tikko uzraktā zemē. Augsne nedrīkst būt skāba un pārāk mitra. Vajadzētu uzbērt augsnei vieglas kūdras kārtu. Kad sējums sagatavots, jāuzklāj agrotīkls, lai pasargātu to no putniem, vēja, stipra lietus. Savukārt, kad parādās dīgsti, agroplēve jānoņem un jāuzklāj tikai vēsās naktīs.

Tagad sēt var jau pastāvīgajās vietās, kur sējumam plānot augt, taču par sējumu nedrīkst aizmirst un tas rūpīgāk jāpieskata. Kad viss sasēts vienā kastītē, ir vieglāk pieskatīt dīgšanas sākumu, bet principā viss ir sējams arī uzrez paliekošā vietā. Tad jāņem vērā, cik dziļi sēj (katrai kultūrai uz paciņas norādīts ieteicamais sēšanas dziļums) un jāuztur mitrums, nepieļaujot, ka augsne izkalst. Tas ir īpaši svarīgi sākuma stadijā, lai nepieļautu, ka dīgsts aiziet bojā. Arī te talkā nāk agrotīkls, kas daļēji pasargā no izžūšanas, jo pavasaris ir vējains, un augsnes virskārta ātri izžūst.