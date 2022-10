Dekoratīvas un ar gardu riekstu ražu: septiņas lazdu šķirnes ar sarkanām lapām

Kamēr kāds no sava meža lazdas izcērt, citi dažādas lazdu šķirnes pērk un stāda savos dārzos, lauku īpašumos un parkos, lai ne tikai ātri aizaudzētu teritoriju, bet arī rudenī mielotos gardiem, veselīgiem un pašaudzētiem lazdu riekstiem. Ar lazdu šķirnēm, kas priecēs ne vien ar bagātīgu riekstu ražu, bet arī ar savu izskatu, iepazīstina "Zaļenieku" kokaudzētavas Rīgas filiāles "Labklājības dārzi" vadītāja Kristiāna Komina-Kaušele.

Stādot lazdas nodrošinām, ka gada saltajos mēnešos būs kāds paša audzēs gards, turklāt arī veselīgs našķis, kuru likt uz kārā zoba. Lazdu rieksti satur 10 līdz 24 procentus olbaltumvielu, 50 līdz 60 procentus eļļas, ir bagāti ar dažādām minerālvielām, īpaši kāliju, fosforu, magniju, kalciju un nātriju.

Lazdas ir vasarzaļi krūmi ar seklu sakņu sistēmu. Samērā ēncietīgi, bet augļi veidojas saulē – to ir svarīgi atcerēties vietas izvēles brīdī. Lazdām patīk kaļķaina, trūdvielām bagāta augsne. Lazdas ir mikorizas augi, tādēļ pārstādot jāpievieno augsne no iepriekšējās augšanas vietas. Stādot droši pievieno visu augsni, kas bijusi podā, un var pievienot arī augsni no blakus meža, ja tāds ir. Tieši rudens ir labākais lazdu stādīšanas laiks!

Lazdas zied martā, aprīlī, savukārt rieksti nogatavojas septembrī, oktobrī. Raža ir katru gadu, taču īpaša ik pēc trim līdz četriem gadiem. Tās ir vienmājas augs – tas nozīmē to, ka var stādīt vienu lazdu un tā veiks pašapputi. Tomēr pieredze rāda to, ka vīrišķie ziedi, kas zied pirmie, reizēm pavasara salnās var apsalt, tāpēc ieteicams stādīt vismaz divus lazdu krūmus.

Lazdu šķirnes ar sarkanām lapām, un tās sniegs arī dekoratīvu efektu:



Parastā lazda (Corylus avellana) 'Moskovskij Rubin', krūma augstums 4 līdz 4,5 metri. Lapojums koši sarkans jau vasaras sākumā, uz vasaras beigām iegūst tumši sarkanu nokrāsu. Rieksti garšīgi un ļoti lieli – 2,8 centimetri garumā un 1,8 centimetri platumā.

Parastā lazda 'Red Majestic', krūma augstums 2,5 līdz 4 metri. Lapojums tumšā purpura krāsā, lapas ļoti dekoratīvas un efektīvas, toties rieksti nav tik nozīmīgi.

Parastā lazda 'Stella', krūma augstums 2,5 līdz 3 metri. Lapojums purpura, spīdīgs, un rieksti lieli, ar labu garšu.

Parastā lazda 'Fuscorubra' jeb 'Purpurea', krūma augstums 3 līdz 4 metri, lapojums tumši purpura.

Dižaugļu lazdas (Corylus Maxima), lazdas ar lieliem riekstiem: