Divas pazīmes, pēc kurām atpazīt gatavu tumšo tomātu

Ar sarkanajiem tomātiem ir viegli, jo, kad tas no zaļa tomāta pārtop par sarkanu, tad ir skaidrs – oga ir gatava! Bet, kā zināt, kad ir gatavi tumšie tomāti? Padomu taujājām atsaucīgajiem tomātu kolekcionāriem.

Lūk, kādus ieteikumus iesaka pieredzes bagātā tomātu kolekcionāre Natālija Zeltiņa, kolekcionārs Valdis Pūliņš un dārzniecības "Neslinko" saimniece Elga Bražūne:

Jāzina šķirne. Tumšo tomātu šķirņu ir ļoti daudz, krāsu salikums ir dažāds – zils ar sarkanu, ar svītriņām utt. Ja zina, kāds ir šķirnes nosaukums, tad varēs arī uzzināt, kāds tas izskatās tad, kad ir gatavs. Pēc kā? Noteikti internetvidē, grāmatās vai žurnālos ir tomātu apraksti un arī foto, kur redzama tomāta krāsošanās un gala rezultāts, proti, kad tas ir pilnībā nogatavojies. Ja pērk tumšos tomātus no vietējiem audzētājiem, tad "Tavs Dārzs" noteikti iesaka viņiem uzjautāt, kādam tomātam jāizskatās, kad tas ir gatavs.

Tomāts ir jāpatausta. Viena no svarīgākajām pazīmēm, jo, kā zināms, negatavi tomāti ir cieti, bet gatavie – mīksti. Spaidīt tomātu nevajag, bet, paņemot rokās, var pateikt, vai ir gatavs. "Kad noņem negatavu tomātu, tas garšo pēc negatava tomāta – cilvēks ir vīlies. Gatavības pakāpi jāmēģina saprast. Varbūt ar pirmo tomātu neizdosies trāpīt īsto gatavību, bet jau pie nākamajiem sapratīs: ahā, mazliet jāpagaida, jo tomāts vēl ir stingrs," tā Bražūne.

Krāsa. Atšķirībā no šķirnes, negatavam tomātam var būt zaļa nokrāsa. Pēc tam tomāts iegūst sarkanu vai dzeltenu nokrāsu. Kad tomāts ir gatavs, tad tas paliek spīdīgs. Piemēram, 'Nakts karaliene', kad ir gatava, no zilas krāsas pārtop par strīpainu, tomāts 'Saules aptumsums' no zilas kļūst nedaudz dzeltens un strīpains, 'Šokolādes marmelāde' no zila kļūst brūni dzeltena, bet 'Melnais skaistulis' joprojām paliek melns, savu krāsu īpaši nemaina. Savukārt 'Zvaigžņotais iznīcinātājs' noteikti ir jāpatausta, vai tas ir gatavs, jo to "uz aci" tā nemaz nevar pateikt.

Nedrīkst paļauties, ka kātiņš būs vadmotīvs tomāta gatavības pakāpē. Nereti gatavie tomāti "lec" nost no kātiņa paši, bet ir arī šķirnes, kuru augļi ir tik stingri, ka nemaz nenāk viegli nost no kātiņa, lai gan tomāts jau ir gatavs.

