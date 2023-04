Galvenie ieguvumi, siltumnīcā uzstādot pilienlaistīšanas sistēmu

Lai arī lejkannu nēsāšana ir labs veids, kā pēc darba izkustēties, tas ir arī gana smags un nogurdinošs process, kuru, ja esi iesācis veikt regulāri, arī godprātīgi jāturpina darīt visu laiku. Tādēļ ne viens vien dārza saimnieks iedomājas par to, kā procesu pēc iespējas atvieglot.

"Ir trīs pamatprincipi, kādēļ augiem nepieciešams ūdens. Tas vajadzīgs, lai augi dzesētos, uzņemtu barības vielas un tajos varētu noritēt fotosintēzes process," par to, kādēļ vispār ir svarīgi augiem nodrošināt iespēju padzerties, stāsta Latvijas Lauksaimniecības universitātes Augsnes un augu zinātņu institūta profesore un vadošā pētniece Ina Alsiņa.

Daudziem augiem ir vienalga, kā ūdens tiem tiek piegādāts, – galvenais, lai tas vispār ir. Savukārt ir arī tādi augi, kurus ieteicams laistīt pie saknēm, jo ūdens un mitruma nonākšana uz lapām pie noteiktas temperatūras palielina slimību risku. Pret pilienlaistīšanu pretenziju nebūs nevienam stādam, taču īpaši pateicīgi par to būs tie augi, kuriem mitrums uz lapām nav vēlams. Šādi augi ir tomāti, kas zaļo teju jebkurā piemājas siltumnīcā. Un varena, kvalitatīva tomātu raža ir katra siltumnīcas saimnieka sapnis.

"Ar pilienlaistīšanas sistēmu augs ūdeni gūst vajadzīgajā laikā un daudzumā, kas īpaši svarīgi brīdī, kad augam aizmetas ziedi un briest augļi. Regulāra un vienmērīga laistīšana nodrošina augšanas procesu un iespaido arī ražas lielumu un kvalitāti," par vienu no galvenajām sistēmas priekšrocībām stāsta "Agrimatco Latvia" agronoms Aleksejs Buķis.

Savukārt AS "Akvedukts" inženieris Andrejs Burnajevs norāda, ka, lai gan Latvijas apstākļos ūdens taupīšana, iespējams, nav primārā problēma, kas tiek atrisināta ar pilienlaistīšanas sistēmu, gadījumos, kad laistīšanai tiek izmantots tikai uzkrātais lietus ūdens vai arī ūdens tiek ņemts no centralizētās ūdens apgādes sistēmas, ekonomisks ūdens sadalījums tieši pie auga saknēm ievērojami samazinās laistīšanai nepieciešamā ūdens apjomu. Un, protams, sistēma atvieglos laistīšanas procesu.

Tomēr jāņem vērā vairāki svarīgi aspekti, lai augam ar pilienlaistīšanas sistēmu tiešām palīdzētu, nevis nodarītu pāri. Piemēram, izvērtē, kādu ūdeni laistīšanai izmantosi – no dīķa vai akas? Un ja no akas, vai ūdeni vispirms kādā tvertnē sasildīsi? Ina Alsiņa norāda, ka pats svarīgākais ir, lai ūdens nebūtu pārāk auksts. "Ja pasmelsim no akas ūdeni un karstā laikā liesim augam virsū, tam būs šoks. Ūdens temperatūrai jābūt samērojamai," tā profesore. Vairāk par to, kā pilienlaistīšanas sistēmu izmantot un uzstādīt, uzzināsi "Delfi" rakstā "Tava siltumnīca, tavi noteikumi! Kā pilienlaistīšana palīdz taupīt ūdeni un laiku".