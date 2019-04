Gandrīz kilogramu smagi milzeņi: audzētājas padomi ziloņķiploku audzēšanā un stādīšanā

Ziloņķiploki ir Latvijā visai mazpazīstams garšaugs, bet pēdējo gadu laikā tas arvien vairāk sāk iekarot savu popularitāti dārziņos. Kā audzēt ziloņķiplokus un kā tos stādīt, "Tavs Dārzs" pieredzē dalās zinošā ziloņķiploku audzētāja un entuziastiskā dārzniece Gunta Karitone no Jaunraunas.

Gunta Karitone ziloņķiplokus sākusi Latvijā audzēt gandrīz pirms desmit gadiem. Kā viņa stāsta, tad Latvijā viņa bijusi viena no pirmajām ziloņķiploku audzētājām, līdz ar to – uzkrājusi arī ļoti daudz praktiskās pieredzes to audzēšanā. Tāpat viņa norāda, ka jau ilgu laiku ziloņķiplokus audzē arī selekcionārs un kolekcionārs Mārtiņš Maltenieks.

Kā uzsver pieredzes bagātā dārzkope, ziloņķiploki ir Latvijā maz pazīstams, bet ļoti vērtīgs pārtikas augs.