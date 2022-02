Gatavojamies sezonai! Dārzeņu sēklu plānošana un droša iegāde

Lēnām, taču ļoti pārliecinoši tuvojas pavasaris: saules stari spīd arvien uzstājīgāk un dienas paliek garākas. Jūtot pirmās pavasara vēsmas dārza mīļi jau laiski sapņo par to, ko šogad lolos savos piemājas dārziņos, steidzot iegādāties īstās sēklas. Tomēr lai pirkums neliktu vilties, jāņem vērā daži visnotaļ svarīgi noteikumi.

Covid-19 pandēmijas ietekmē strauji mainījušies arī cilvēku iepirkšanās paradumi. Sēklas tiek iegādātas ne tikai Latvijā pieejamos tirdzniecības tīklos un e-veikalos, bet tiek pasūtītas arī no ārzemēm, jo īpaši, palielinoties cilvēku interesei izaudzēt savā dārzā kaut ko interesantu un neierastu. Ja sēklu iegāde tiek veikta no ārzemēm, ieteicams tās iegādāties tieši no sēklu firmām. Iegādājoties pat dažus gramus sēklas no valstīm ārpus Eiropas Savienības, ir jāpievieno fitosanitārais sertifikāts. Vairāk par drošu un pareizu sēklu iegādi lasi šajā rakstā. Informācija pieejama arī Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā un MK noteikumos nr. 592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi". Mums ikvienam – gan kā audzētājam, gan kā patērētajam – ir vēlme pēc labas un veselīgas produkcijas. Tādēļ iegādāsimies sēklas un stādus atbildīgi, lai Latvijā neieviestos jaunas slimības un kaitēkļi.

Pirms tiek plānots sēklu iegādes apjoms un daudzveidība, ir jāapjauš kādam nolūkam un cik daudz konkrētos dārzeņus paredzēts audzēt, kādu ražu vēlas iegūt, kā arī – kā tā tiks izlietota. Jāapsver, cik daudz no ražas tiks patērēts svaigā veidā, cik daudz iespējams uzglabāt saldētavā, pieliekamajos un pagrabā svaigā veidā vai konservējumos. Svaigam patēriņam būs piemērotas agrās un vidēji agrās dārzeņu šķirnes, bet, ja plānots uzglabāt iegūto ražu līdz pat pavasarim, tad piemērotas būs vēlas, glabāšanai piemērotās šķirnes. Šķirnes agrīnums un piemērotība konkrētam patēriņa veidam parasti tiek norādīta uz paciņas vai katalogā pie šķirnes apraksta. Arī citu svarīgu un nepieciešamu informāciju (piemēram, sējas laiku un augu attālumu) varēs atrast uz sēklu paciņas.

Ir dārzeņu sugas, kuru audzēšanai ir nepieciešama dēstu izaudzēšana. Plānojot sēklu iegādi, arī par to ir jāpadomā – vai pašiem būs iespēja izaudzēt kvalitatīvus dēstus vai labāk tos iegādāties pirms stādīšanas? Dēstu audzēšana ir nepieciešama vairumam siltumnīcā audzētajiem dārzeņiem un agrajiem lauka dārzeņiem. Visbiežāk dēstus audzē kāpostaugiem, selerijām, puraviem, siltumnīcu gurķiem, siltumnīcu tomātiem, pipariem, baklažāniem, vairākumam garšaugu. Bieži vien cilvēki pārsteidzas un sēklas dēstiem sasēj daudz pa agru – vairumam dārzeņu dēstu audzēšana bez papildu apgaismojuma ir iespējama tikai no marta.

Lai būtu lielāka garantija, ka iegādātās sēklas būs ar labu dīgtspēju, ieteicams iegādāties profesionāļiem domātās sēklas. Tās gandrīz vienmēr būs kodinātas, tādā veidā pasargājot augus no slimībām sēklu dīgšanas laikā un augšanas sākumā. Profesionālās sēklas var iegādāties vairāku firmu veikalos, piemēram, "Agrimatco Latvia", "Kurzemes sēklas", "Mārupes sēklas", "Silja", "Dārza ABC", "A.M. Ozoli" u.c. Šādi sēklu iepakojumi ir lielāki, toties pietiks vairākiem gadiem, jo vairumam dārzeņu dīgtspēja saglabājas divus līdz piecus gadus. Turklāt vienmēr var padalīties ar kaimiņiem vai draugiem! Dārzeņu sēklu šķirņu piedāvājums ir ļoti mainīgs, tāpēc jāseko līdzi tā izmaiņām katru gadu. Tāpat jārēķinās, ka profesionālās sēklas būs dārgākas. Ja nav vēlmes iegādāties šādas sēklas, protams, arī lielveikalos nopērkamās sēklas var būt ar labu dīgtspēju un no tām var iegūt labu ražu.