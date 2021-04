Kā dārzā audzēt sparģeļus

Sparģeļi jau piepilda veikalu plauktus, bet kā tos pašam izaudzēt dārzā? Izrādās, ka sparģeļu audzēšana nav viegls darbiņš, turklāt pirmajā stādīšanas gadā sparģeļiem jāļauj aug, nenovācot ražu. Kā audzēt sparģeļus un kā tos pareizi novākt, padomos dalās sparģeļu audzētāji no "Kalnienas Sparģelis".

Piemērotākā vietas izvēle un augsne

Sparģeļiem vispiemērotākā ir plaša, saulaina vieta. Pat tikai daļēja atrašanās ēnā samazina ražas apjomus. Sparģeļiem patīk karstums, bet tajā pat laikā problēmas nesagādā arī pārziemošana pat aukstos klimatos. Šajā gadījumā gan nevar runāt par lieliem ražas apjomiem. Vietas izvēle ir nozīmīga jau no paša sākuma, jo augiem nepatīk, ja tos pārvieto. Arī zeme, kur iepriekš auguši sparģeļi, nevar tikt kultivēta sparģeļu izmantošanai – ir jāpaiet desmit līdz divdesmit gadiem pirms sparģeļus var stādīt turpat, kur iepriekš.

Augsnei jābūt sausai, ar zemu smilšu un dubļu saturu, lai sparģeļu saknes spētu izplesties gan vertikāli, gan horizontāli. Lai audzētu baltos sparģeļus, augsnei jābūt smilšainai, lai ar to varētu apklāt augus. Zaļajiem sparģeļiem labi der arī parastā dārzu augsne. Sparģeļi var augt arī citās augsnēs, taču to kāti aug tievi, un ražas ir mazas. Pirms sparģeļu stādīšanas augsne ir jāsagatavo, attīrot to no nezālēm. Pati stādīšana notiek apmēram 40 centimetru dziļumā, uzirdinot zemi ap stādu un iemaisot tajā kompostu, lai palielinātu humusa saturu.

Stādu izvēle

Sparģeļu audzēšanas pieredze dažādās vietās ir atšķirīga, tādēļ īpaša uzmanība jāpievērš šķirnes izvēlei. Katrai šķirnei ir savas raksturīgas iezīmes.

'Rambo' ir spēcīga šķirne, kas labi piemērota gan mājsaimniecībām, gan plašākai audzēšanai;

'Ramires' un 'Gijnlim' ir galvenās šķirnes, kuru stādi tiek izmantoti sparģeļu komerciālai audzēšanai. Šo šķirņu sparģeļi ir agri novācami un ar lielu atdevi. 'Ramires' ar vidēji resniem kātiem ir salīdzinoši jauna un daudzsološa šķirne, kamēr 'Gijnlim' ar šauriem kātiem ir viena no populārākajām Ziemeļeiropā audzētajām sparģeļu šķirnēm;

'Ramon' ir salīdzinoši jauna šķirne ar vidēji resniem kātiem, tāpat arī 'Raffaelo', kam raksturīgi resnāki kāti un vēlāka raža. Abas šīs šķirnes ir lielisks papildinājums garākām ražas novākšanas sezonām;

'Backlim' ir šķirne ar zemāku ražu un sliktāku pumpuru kvalitāti nekā citas šķirnes, bet joprojām pievilcīga vizuālā izskata un garā izmantošanas ilguma dēļ;

'Prima Verde' šķirnes sparģeļi ir gaiši zaļi, plēkšņaini un ar saldāku garšu. Tos sauc arī par salātu sparģeļiem, jo var ēst svaigus, neapstrādātus. Raža ir agra un bagātīga;

Tāpat interesanti ir 'Burgundine' sparģeļi, kas pirms pagatavošanas ir violetā krāsā. Šī šķirne ir īpaši piemērota ziemeļu klimatiskajiem apstākļiem.

Kad un kā stādīt sparģeļus

Sparģeļu stādīšanas periods ir no aprīļa līdz jūnija sākumam – tiklīdz zeme vairs nav sasalusi, bet arī nav pārāk izžuvusi. Vispiemērotākais attālums starp stādiem ir no 25 līdz 40 centimetriem, bet starp stādu rindām – no 1,2 līdz 1,5 metriem. Starp stādu rindu un zāli vai žogu jābūt attālumam vismaz 50 līdz 75 centimetri, lai lapām būtu vieta, kur izplesties. Stādu vagām jābūt apmēram 15 līdz 16 centimetrus dziļām un 20 centimetrus platām apakšdaļā, lai saknēm būtu, kur izstiepties. Stādi ir jākārto vagās, viens pēc otra, izplešot saknes un apberot augus ar 6 līdz 8 centimetru biezu augsnes slāni, lai viss stāds tiktu pilnībā nosegts.

Mēslošana un laistīšana

Sparģeļi ir uzturvielu ziņā prasīgs augs, arī nezāļu augšanu nedrīkst pieļaut, lai nesamazinātu ražu. Stādīšanas gadā augsne ir jāmēslo pirms stādīšanas – 0,5 kilogrami mēslojuma uz 10 kvadrātmetriem augsnes, kā arī vasaras vidū. Vēlāk mēslot vairs nevajadzētu.

Sparģeļu novākšana

Stādīšanas gadā sparģeļiem ir jāļauj augt, neievācot ražu, ja tāda ir. Nākamajā gadā, ja stādi ir labi attīstījušies – vairāk kā 50 centimetrus gari un trekni, var novākt pirmos dzinumus. Jānovāc ir visi dzinumi, pat tievākie, kad tie ir sasnieguši aptuveni 22 centimetru garumu, turklāt tas ir jāizdara pirms pumpuru izplaukšanas. Drīkst griezt maksimums desmit dienas, pēc tam jāļauj augt. Otrajā gadā pēc stādīšanas ražu var novākt visu maiju, trešajā gadā – nedaudz arī jūnijā, bet nākamajos gados – līdz Jāņiem. Lai sparģeļi varētu augt trekni un uzkrātu spēkus nākamajām sezonām, nedrīkst aizmirst par mēslošanu. Pareizi audzējot un uzturot, sparģeļi dos ražu nākamos desmit līdz 15 gadus, iespējams, arī ilgāk.

