Kā mājās izaudzēt gardus mikrosalātus

Pavasaris asociējas ne tikai ar pavasara vēstnesēm sniegpulkstenītēm, bet arī ar pašu lolotajiem zaļumiem uz palodzes vai siltumnīcā. Šoreiz padomus mikrosalātu audzēšanā vaicājām mikrosalātu audzētavas "Greenery" saimniekiem – Kasparam Purlācim un Mārtiņam Kaugaram, kuri Rīgā lolo 15 dažādu veidu mikrosalātus.

Interviju ar pašiem audzētājiem vari izlasīt šajā rakstā, kur vari iepazīties ar uzņēmuma "Greenery" sākumu, abu veiksmīgo tandēmu, kā arī aplūkot fotogrāfijas, kur mikrosalāti savas lapiņas stiepj pretī košajām LED gaismām.

"Sēklas dīgst atkarībā no veida, bet tās parasti ir divas līdz četras dienas, visilgāk dīgst baziliks – apmēram nedēļu, bet līdz gatavībai tās ir četras līdz piecas nedēļas," intervijā sacīja Mārtiņš. Taujāts par to, kas sadīgst visātrāk, viņš nosauc sinepes un redīsus, jo no sadīgšanas posma līdz novākšanai šiem augiem vajadzīgas vien sešas dienas.

Mārtiņa un Kaspara padomi, ja vēlies pamēģināt audzētus mikrosalātus savās mājās:

pirmkārt, ir jārūpējas par iestādīto, jo tā ir visbiežākā kļūda, ka iesēj, bet pēc tam vairākas dienas aizmirst apliet, tad nekas neizaug;

vajag izglītoties pirms sēšanas – palasīt, ko un kā labāk darīt;

droši var darīt līdzīgi uzņēmumam, proti, sākumā tiek izvēlēta augsne, uzbērtas sēklas, mājās uz palodzes tiek novietots trauks, sēklas sadīgst;

sēklas uzņēmums pirms tam izmērcē ūdenī, lai tās "atžirgtu";

sēklas uzņēmumā netiek apbērtas ar augsni, jo šādi augs izstiepsies tīrs, proti, tam nebūs klāt augsnes krikumiņu;

katru dienu sēklas obligāti jāaplaista/jāapsmidzina;

sēklu dīgšanas laikā svarīgi ir trauku pagrozīt, lai zaļumi neliektos uz vienu pusi;

janvāris un februāris ir gada tumšie mēneši, tāpēc sēklas šajos mēnešos vairāk izstīdzē;

sēklu audzēšanai var nopirkt speciālos traukus, bet tikpat labi var izmantot to, kas ir mājās, piemēram, šķīvi vai bļodiņu;

katrs var izvēlēties savu audzēšanas metodi, proti, audzēt ūdenī vai augsnē. Ja ar zemi audzē, tad ir garšīgāk, jo mikrosalātu garša ir intensīvāka, turklāt pats augs ir noturīgāks un veselīgāks, to labāk var uzglabāt;

audzējot ūdenī, ir augi, ko var izaudzēt un ko nevar. Nekas labs nesanāks ar bietēm vai rukolu, jo šiem augiem vajag ilgāku augšanas periodu un papildu barības vielas.

