Kā pareizi retināt ogulājus

Tiklīdz gardā ogu raža ir novākta, laiks ķerties klāt asiem instrumentiem un krūmus sagatavot nākamajai sezonai. Kā to pareizi darīt, skaidro Dārzkopības institūta vadošais pētnieks Edgars Rubauskis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jāsāk ar retināšanu, izgriežot visus pārāk nolīkušos, dažādā veidā bojātos, ražas vākšanas laikā aizlauztos zarus. Upenēm jārūpējas, lai katru gadu no jauna būtu spēcīgi, pieci līdz seši jaunie kakleņa dzinumi, un tos zarus, kas sasnieguši jau piecu sešu gadu vecumu, no krūma izgriež pēc iespējas zemu. Savukārt jāņogām pamatdzinumi kalpo ilgāk, bet to sānzari retināmi, atstājot vien pašus jaunākos sāndzinumus, bet divus, trīs gadus un vecākus sānzarus izgriežot. Jāņogām jāveicina jaunu, spēcīgu sānzaru veidošanos. Tikai uz tādiem katru gadu būs skaisti, gari ogu ķekari. Pretējā gadījumā, ja arī tikko stādītam krūmam ogas vēl bija skaistas, novecojot zariem, uz tiem ogu ķekari būs īsāki un sīkākām ogām. Savukārt ērkšķogām dzinumi retināmi, nolīkušie izgriežami un atjaunināmi. To var paveikt, meklējot kādu augšup vērstu sānzaru nolīkušā zara kūkumā, līdz kuram nolīkušo daļu nogriezt.

Ko vēl augustā paspēt izdarīt augu un ogu dārzā, uzzināsi šajā rakstā.