Kas ir ūdenszari, un kādēļ tos vajag izgriezt?

Par augļu koku vainaga veidošanu ierasti tiek domāts pavasarī, lai veicinātu koka ražotspēju. Taču arī vasaras noslēgumā vērts aplūkot koka vainaga stāvokli un atvadīties no nevajadzīgā, piemēram, ūdenszariem.

Kā norāda stādaudzētavā "Dimzas", ja pavasarī augļu koks ticis kārtīgi izgriezts, tad līdz rudenim jau būs strauji atauguši ūdenszari. Tie ir taisni, vertikāli augoši zari, kuriem nav augļu zariņi. Tāpat izauguši būs arī mazāki zaru pušķi, kas nedod vēlamo ražu.

Šādus zarus nevajadzētu atstāt, bet gan atkārtoti izgriezt vasarā un rudenī. Kā skaidro Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra vecākais speciālists Māris Narvils, ūdenszarus kā aizvietotājzarus nevajadzētu izvēlēties. Tie aug pārāk spēcīgi un ražo maz. "Ir audzētāji, kuri šādus zarus noīsina un pārvērš to par ražotāju zaru. Uz tā bieži veidojas visskaistāk krāsotie augļi. Mitros gados, ja tie vēl sakrīt ar to gadu, kad augļukoks neražo, jaunie dzinumi var izveidoties pārāk gari, it īpaši, ja aizraujas ar minerālo mēslošanu. Tātad tie ir jāīsina līdz 50 centimetriem, jo citādi tie nenobriedīs un ziemā var apsalt," stāsta Narvils.

Ja ūdenszaru griešanu atstāj kā darbiņu nākamajam pavasarim, tie ataugs ar vēl lielāku sparu un process kļūst teju nebeidzams.

Kā norādīts portālā "Better Homes&Gardens", vislabāk no ūdenszariem atvadīties, kamēr tie vēl ir jauni. Tam pat nav nepieciešamas dārza šķēres, jo zari vēl ir gana trausli un nav pilnībā pārkoksnējušies un tos var vienkārši izlauzt. Zaru izlauz vai nogriez līdz tuvākajam skeletzaram. Jebkurā atzarošanas laikā jāatceras svarīgs princips: nav vēlams noņemt vairāk kā vienu trešdaļu no koka lapotnes, jo tieši pārlieka atzarošana veicina ūdenszaru veidošanos, norāda portāls "The Spruce". Lai atbrīvotos no vecākiem ūdenszariem, talkā būs jāņem rokas zāģītis vai dārza šķēres.

Atbrīvojoties no ūdenszariem, nevajag aizmirst par sanitāro izgriešanu. Noteikti atvadies no kaitēkļu bojātiem zariem, izgriez kaitēkļu perēkļus, vēja, meža vai cilvēku nejauši nolauztos zarus kā augļu kokiem, tā arī ogulājiem.