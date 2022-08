Ko darīt, ja gurķus piemeklējusi baltā un pelēkā puve

Tikko no siltumnīcas plūkti gurķi ir viena no vasaras īstākajām garšām. Taču nereti īpašo pašu audzēto dārzeņu gaidīšanas laiku izbojā slimības, kaitēkļi un citas likstas. Šajā rakstā vairāk par to, kā pareizi rīkoties, lai saglābtu ražu, ja gurķus piemeklējusi baltā un pelēkā puve.

Baltajai puvei (Sclerotinia scleotiorum) patīk, ja temperatūra pārsniedz 30°C un stādījumi ir biezi, portālam "Māja&Dārzs" norādījusi dārzeņkopības speciāliste Mārīte Gailīte. Tāpat baltajai puvei tīk paaugstināts gaisa mitrums. Bojātās vietas kļūst mīkstas un pārklājas ar vatei līdzīgu sēņotni, pēc kāda laika uz šīs baltās pūkas varēs redzēt melnus, iegarenus, graudiem līdzīgus veidojumus – tie ir sēnes augļķermeņi. Kad pamanīti pirmie slimības aizmetņi un sēņotne nav attīstījusies, bojātās vietas var apstrādāt ar kokogļu pulveri, bet, tiklīdz redzami melnumiņi, no augiem jātiek vaļā.

Tikpat grūti cīnīties ar pelēko puvi (Botrytis cinerea), kas skar visas auga daļas. Sākumā inficētajā vietā parādās izplūduši, brūngani vai pelēcīgi plankumi, kas ātri vien pārklājas ar pelēku, mīkstu apsarmi. Augsnē un uz augu atliekām pelēkā puve dzīvo divus gadus, un, tā kā ar to slimo arī paprika, tomāti un visi citi augi, bojātās augu daļas jānogriež ar dezinficētu nazi un jāiznīcina.

