Krūmmelleņu mēslošanas knifiņi

Nesen stāstījām, kā pavasarī apgriezt krūmmellenes, bet tagad atklāsim audzētāju padomus par krūmmelleņu mēslošanu. Kā pareizi mēslot krūmmellenes, cik bieži tās mēslot un ar ko – par to un vēl citiem jautājumiem raksta turpinājumā.

Portāls "Tavs Dārzs" 4. martā apmeklēja LLKC Liepājas konsultāciju biroja informatīvo vebināru "Aktualitātes krūmmelleņu audzēšanā", kurā padomos dalījās stādaudzētavas "Heimanis" pārstāvji Pēteris un Oskars Heimaņi. Raksta turpinājumā būs padomi no lektora Pētera Heimaņa stāstītā LLKC vebinārā.

"Minerālaugsnē ir nepieciešamas vairāk minerālvielas, šeit (minerālaugsnē) ir arī lielākas slāpekļa devas. Kūdrā ir citas reakcijas, ar to ir vienkāršāk. Ja runājam par kopšanas izmaksām, tad labāk investēt kūdrā, nekā minerālaugsnē, jo tā būs intensīvi jāmēslo. Atcerieties, ka mēslojums jau lētāks nepaliks," atgādina stādaudzētavas "Heimanis" saimnieks un pieredzes bagātais audzētājs Pēteris Heimanis, kurš audzē leknus krūmmelleņu stādus. Viņš atgādina, ka nav bioloģiskais lauksaimnieks, tāpēc viņš nevar stāstīt par krūmmelleņu mēslošanu bioloģiskajā saimniecībā.

Ar ko mēslot? Kā stāsta Heimanis, ir dažādi līdzekļi, un tie bieži vien atšķiras tikai ar uzrakstiem. Viņš savā audzētavā ir iecienījis un pārbaudījis uz krūmmellenēm violeto "Kristalonu", "Florovit", "Vito 4" un "Baltic Agro" amonija sulfāta nitrātu. " "Florovit" mums patīk vislabāk, ar to gadiem strādājam, viņš ir beramais," tā Heimanis. Krūmmellenes var mēslot gan ar šķidrajiem līdzekļiem, gan arī beramajiem. "Var arī mēslot ar šķidrajiem (šķīdināmajiem) minerālmēsliem. Esam izmēģinājuši dažādus mēslojumus, atšķirības nav nekādas," papildina Heimanis,"lietojot šķidros minerālmēslus, nevar iedot tādu devu, lai tā pietiktu ilgam laikam, tāpēc sanāk mēslot bieži."

Cik bieži mēslot krūmmellenes? "Pavasarī, kad sāk plaukt, krūmmellenēm dodam amonija sulfātu, bet pēc kāda mēneša komplekso mēslojumu. Pavasari ir dažādi, atcerieties, ka nav jēgas mēslot krūmmellenes tajā brīdī, kad tās vēl neaug. Augs neko neuzņems, viss aizskalosies prom!" uzsver Heimanis.

"Reizēm sanāk divreiz mēslot, citu reizi pat trīs. Sāk mēslot marta beigās, kad augs jau plaukst, bet trešo reizi aplūko lapas – ja tām kaut kas trūkst, tad mēslojumu dod vēlreiz. To dara ne vēlāk kā jūlija vidū!" uzsver audzētājs. Viņš arī mudina nepārspīlēt ar mēslojuma devām, bet rūpīgi sekot līdzi ražotāja noteiktajām mēslošanas instrukcijām. Tāpat viņš atgādina, ka slāpeklis krūmmellenēm nepieciešams tieši pavasarī. "Pavasarī krūmmellenēm dod amonija sulfātu. Tas, kā stāsta Heimanis, ir pirmais mēslojums. "Tur ir slāpeklis amonija veidā, ko krūmmellene uzņem, pie reizes tur ir arī sērs, kas skābina augsni. Vaicāsiet, kāpēc ne amonija nitrātu, kas skaitās populārākais, ko lieto visur? To mellene neizmantos. Jums tur vairāk aizies zemē, nekā būs kāds labums," pamāca Heimanis. "Protams, vienkāršākā variantā pavasarī krūmmellenēm var dot komplekso mēslojumu."

"Vasaras beigās dod kālija mēslojumu. Mēs to neesam darījuši, lai augs nobriest, bet to var darīt. Ja dod kālija mēslojumu, tad tam jābūt kālija sulfātam, bet nekādā gadījumā to nedrīkst darīt ar kālija nitrātu! Tam, pirmkārt, klāt ir slāpeklis, kuru nedrīkst dot rudens pusē!" uzsver Heimanis.

Kā dara citi audzētāji?

Portāls "Tavs Dārzs" aplūkoja citu audzētāju ieteikumus, ar kuriem viņi dalījušies savās mājaslapās.

Kā savā mājaslapā "Mazā Dārzniecība" raksta tās īpašnieks un audzētājs Mārtiņš Maltenieks, krūmmelleņu mēslojuma veids un arī daudzums ir atkarīgs no stāda vecuma, kā arī augsnes auglības. Pieaugušajiem krūmiem viņš iesaka vienā reizē dod ne vairāk par 80-100 g /m2, jo šiem krūmiem ir smalkas saknītes. Kā teikts mājaslapā "Mazā Dārzniecība", krūmmellenes mēslo vairākas reizes sezonā, mēslošanas intervāls ir vismaz 3 līdz 4 nedēļas. Arī viņš, tāpat kā Heimanis, atgādina, ka pavasarī krūmmellenēm dod slāpekļa mēslojumu, savukārt vēlāk pārmaiņus tās palutina ar pilnmēslojumu. Savukārt rudenī Maltenieks iesaka krūmmellenes mēslot ar kālija sulfātu. Mēslošana gan ir atšķirīga komercstādījumos, atgādina audzētājs. Kāpēc tā? Jo tur tiek sagatavota mēslošanas programma, kura top, vadoties pēc regulārām augu lapu un augsnes analīzēm, jo tā var iegūt stabilu ražu.

Savukārt krūmmelleņu audzētāji SIA "Arosa-R" savā mājaslapā atgādina, ka krūmmellenes jau var sākt mēslot aprīļa beigās. "Pavasarī vispirms uzkaisa sauju karbamīda (slāpekļa mēslojumu) un aplej. Vēlāk var lietot kādu komplekso mēslojumu, kurš ir paredzēts skābajiem meža augiem," raksta krūmmelleņu audzētāji. Viņi iesaka krūmmellenes mēslot līdz apmēram 10. jūlijam, bet vēlāk augus viņi iesaka miglot uz lapām. "Nepārmēslot, īpaši uzmanīgi ar slāpekli. Var izmantot arī bioloģiskos mēslošanas līdzekļus, "KANO" skābajiem augiem," raksta audzētāji. Kā secina SIA "Arosa-R", vasarā reizēm krūmmellenēm novērots slāpekļa trūkums. Tādā gadījumā viņi iesaka krūmiņus nedaudz pamēslot ar amonija sulfātu vai kādu citu slāpekli saturošu mēslojumu (ēdamkaroti uz spaini un apliet, spaini ūdens uz krūmu). Savukārt rudenī krūmmelleņu audzētāji iesaka augsnē ierušināt pa saujai superfosfāta un kālija magnēzija.

Savukārt rakstā zemāk esam sarūpējuši vēl citus rakstus par krūmmellenēm, kuros varēsi aplūkot ne tikai saldākās šķirnes, bet arī varēsi izlasīt noderīgu informāciju par to audzēšanu un kopšanu.