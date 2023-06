Labie un sliktie kaimiņi: kādus augus stādīt blakus zemenēm?

Lai būtu laba raža, nepietiek vien ar kārtīgi ielabotu augsni un veselīgu stādu. Ir jāpadomā arī par to, kādus augus stādām blakus, lai tie viens otram nekaitētu. Šoreiz par to, kas ir vislabākie kaimiņi zemenēm, bet no kādiem augiem tās turēt pa gabalu.

"No slimību un kaitēkļu izplatīšanās viedokļa zemenes noteikti nav labi stādīt blakus avenēm un vecām, inficētām zemenēm. Par citu blakusaugu ietekmi ir maz pētījumu. Vienīgi par samtenēm ir zināms, ka tās izdala vielas, kas nepatīk nematodēm, tāpēc ir labi audzēt blakus vai starp zemenēm. Permakultūrā kā labvēlīgie kaimiņi zemenēm minēti salāti, spināti, salvija, piretri un gurķuzāle, bet kā nelabvēlīgie – kāpostaugi, gladiolas un tomāti. Blakus zemenēm var stādīt ilgstoši ziedošas puķes, kas pievilinās tripšus, un, iespējams, tie tad mazāk bojās zemenes. No kaitēkļu aizbaidīšanas viedokļa blakus var audzēt spēcīgi smaržojošus garšaugus, bet tas nenozīmē, ka kaitēkļi tiks pilnībā aizbaidīti," "Delfi" savulaik skaidroja Dārzkopības institūta vadošā pētniece Valda Laugale.

Daudz dzirdēts par ķiploku stādīšanu starp zemenēm, jo to spēcīgā smarža aizbiedējot kaitēkļus. Pētniece saka: "Par ķiplokiem ir dažādi pretrunīgi uzskati – tie palīdz atbaidīt kaitēkļus, bet konkurē ar zemenēm. Runājot par kartupeļiem, zemenes nav ieteicams audzēt vietā, kur tieši pirms tam auguši kartupeļi, bet par audzēšanu blakus nav ziņu, varētu būt, ka tie noēno zemenes."

Savukārt "Mālpils ZemeNes" saimniece Ginta Apsīte uzskata, ka vislabāk, ja zemenēm apkārt neaug pilnīgi nekas, bet tas iespējams tikai lielos dārzos, jo zemeņu stādījumi jāveido plaši. "Katram kukainim kaut kas garšo, un, ja zemeni iestāda blakus kādai citai kultūrai, tad atradīsies kāds, kurš noteikti nogaršos arī zemeni," viņa saka un iesaka īpaši piesargāties no smecerniekiem, kas parādās, kad zemenes sāk veidot ziednešus, un izgrauž tajos un lapās caurumiņus, noēd pumpurus. "Tas ir lielākais kaitēklis, kas samazina zemeņu ražu, bet, tā kā zemene ir garšīga oga, tā patīk daudziem. Lai pasargātu ogulāju, lauks jāuztur tīrs, regulāri jāravē un zeme jārušina ar zaru kaplīti."

