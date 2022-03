Avenes patīk kaitēkļiem, tās ir grūti ierobežot, un šāda tāda vieta dārzā tām vis nederēs. Avenēm patīk, ka pavasarī tām tiek pievērsta pastiprināta uzmanība – apčubināti vecie stādi, ierīkota vieta jauniem. Tāpēc šajā rakstā par to, kā apkopt vecos aveņu stādījumus un ierīkot jaunus, lai avenes augtu griezdamās (bet ne pārāk) un dotu bagātīgu ražu.

Stādi labākajā vietā dārzā un izvairies no applūstošas augsnes



Dārzkopības institūta vadošā pētniece Sarmīte Strautiņa stāsta, ka avenēm patīk saulainas, no valdošajiem vējiem aizsargātas vietas. Savukārt vietās, kas pakļautas stipriem vējiem, avenes ražos sliktāk, jo vēji lauž dzinumus, bet ziemā izžāvē tos, tāpēc pavasarī avenes slikti plaukst. “Tāpat jāizvairās no pārmitrām vietām, jo avenes ir jutīgas pret lieku mitrumu, to saknes šādos apstākļos iet bojā, tāpēc jāizvairās no nelielām ieplakām. Tajā pašā laikā labs mitruma nodrošinājums laikā no ziedēšanas līdz ražas beigām ir ļoti svarīgs, lai būtu gan lielas ogas, gan laba raža,” Strautiņa norāda un piebilst – ja avenēm izraudzītā vieta dārzā tomēr ir mitra, tās jāaudzē uz uzbērtām dobēm. Arī zemnieku saimniecības “Smilškalni” īpašnieks Alvils Elksnis, kas kopš 1997. gada specializējusies krūmogulāju audzēšanā, norāda, ka aveņu stādīšanai svarīgi ir izvēlēties vietu, kur pavasarī un rudenī nekrājas ūdens, lai “avenēm kājas nemirktu”. Mitrumā tās iznīkst. “Avenes, tāpat kā augļu kokus, vajadzētu stādīt labākajā vietā dārzā, proti, augstākajā vietā, kur tās mazāk skar salnas. Tāpat dārzam jābūt vējojošam, jo aizvējā veidojas puves,” viņš stāsta. Tas ir svarīgi, ņemot vērā, ka avenes jau tāpat ir uzņēmīgas pret kaitēkļiem un slimībām.

Abi speciālisti uzsver, ka avenēm patīk vidēji smagas, irdenas, ar organiskajām vielām bagātas augsnes. “Ja aveņu patiku pret trūdvielām pārvēršam ciparos, tad tām patiks vismaz 2,5–3% trūdvielu satura augsnē, kas nav maz. Salīdzinājumam – nekoptā augsnē parasti ir 1,5–1,8%,” saka Elksnis.