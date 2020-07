Lasītāja jautā: vai ziemas ķiplokiem vajag izlauzt ziednešus

Ziemas ķiploki aug pilnā sparā. Viens no aktuālākajiem jautājumiem dārzkopjiem ik gadu ir par ziemas ķiploku ziedkopām, proti, vai tās vajag izlauzt, lai būtu lielāka raža. Vai ziedkopu izlaušana garantē lielāku ražu un – kad ir īstais laiks to darīt, stāsta Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vecākais dārzkopības eksperts Māris Narvils.

"Vai jūlijā ziemas ķiplokiem ir obligāti jāizlauž ziedneši jeb tā sauktās "galviņas", lai būtu bagātīgāka ķiploku raža? Esmu daudzreiz atstājusi ziedpumpurus, bet neteiktu, ka no tā ķiploks zem zemes būtu mazāks," vaicā Kristīne.

"Tavs Dārzs" atbildi uz lasītājas jautājumu sniedz LLKC vecākais dārzkopības eksperts Māris Narvils:

"Jautājums par ziednešu izlaušanu ir aktuāls tikai ziemas ķiplokiem, kam veidojas ziedkopas. No augšanas fizioloģijas viedokļa ziedkopas vai neīsto ziedu – "gaisa sīpoliņu" veidošanās, ķiplokam var prasīt papildus barības vielu resursus. Tālāk – vai tas būs pamanāms ražas novākšanas brīdī, jau ir atkarīgs no daudziem blakus faktoriem. Galvenie no tiem būs barības elementu nodrošinājums un mitrums. Ja trūkst abi vai kāds no tiem, tad ziedkopu veidošanās samazinās ražas lielumu pat līdz 20 %, ko gan ar aci, īpaši nemērot un nesverot, nepieredzējušām acīm būs grūti pamanīt. Kāpēc daudzos gadījumos tas cilvēkiem paliek nepamanīts, ir cits aspekts.

Tas ir ziedkopu izlaušanas laiks. Ja salīdzinās ražas starp ķiplokiem, kuriem ziedkopas izlauza un kuriem neizlauza, būs tie 20 %, bet, tikai tajā gadījumā, ja ziedkopa ir izkniebta, tikko tā parādījusies virs augšējām ķiploku lapām. Ja ziedkopa jau ir izaugusi un ziedkāts jau met "cilpu", izlaušanai nav vairs saimnieciskas jēgas, jo atšķirības ražā vairs nebūs. Tādēļ, ja grib labāku ražu – jāizkniebj ziedkopa, līdzko tā parādās virs augšējām lapām. Ja grib gatavot dažādus gardumus, ziedkopas izlauž, kamēr tām ir trausls un lūztošs ziedkāts. Ja grib iegūt pavairošanai gaisa sīpoliņus, ziedkopas novāc tad, kad pārplīst ziedkopas ārējais apvalks un kļūst redzami gaisa sīpoliņi katrs atsevišķi. Tas vienlaikus ir paņēmiens, kā var pats atveseļot stādāmo materiālu."