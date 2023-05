No stādiem un kopšanas līdz varenai ražai: tomātu audzēšanas gudrības

Gaiss iesilis un līdz ar to arī augsne. Lai arī dažu siltumnīcas zaļo jau labu laiku, jo tur jau aug redīsi, lapu salāti un arī dilles, nupat sācies īstais brīdis, kad uz siltumnīcām pārnest to īstos iemītniekus – tomātus.

"Domāju, ka briesmīgākās salnas tiešām ir aiz muguras un siltumnīcu sezona var sākties," "Māja&Dārzs" stāsta Lauku konsultāciju un izglītības centra vecākais eksperts dārzkopībā Māris Narvils. "Naktis gan vēl ir pavēsas, līdz ar to jāpadomā, kā panākt, lai naktīs temperatūra nenokristu zem +10 grādiem pēc Celsija. Tas nozīmē, ka mazās siltumnīcās vēl jāskatās ilgtermiņa laika prognoze, bet lielākās, kas ir vairāk aizsargātas, var droši stādīt, jo piesildīšanu var nodrošināt ar dažādām ūdens tilpnēm, kas uzņem siltumu dienas laikā un to atdod naktī."

"Maija vidus vēsturiski ir optimālais laiks," komentē dārzeņkopības eksperte Mārīte Gailīte. "Ja arī vēlāk kaut kas uznāks, tas jebkurā gadījumā nebūs tuvākajās dienās. Maija beigās un jūnija sākumā naktis ir īsākas, siltumnīca vairāk iesilusi, un agrotīklu krājumi tagad jau mājās ir katram."

Arī dārzniecības "Neslinko" dārzniece Saiva Pekuse teic, ka augsne siltumnīcā varētu būt jau iesilusi, taču, pirms augus stādīt paliekošā vietā, viņa tomēr par augsnes siltumu iesaka pārliecināties. "Ir jāizmēra augsnes temperatūra. Tas ir viens no būtiskākajiem faktoriem, lai augs pēc pārvietošanas uz paliekošu vietu no komfortabliem dzīves apstākļiem neciestu. Tomātiem augsnes temperatūrai jābūt vismaz +12 grādiem, gurķiem un paprikai – vismaz +14 līdz +15 grādiem. Augsnes temperatūra jāmēra vismaz plaukstas dziļumā no rīta, kad augsne jau ir atdzisusi. Ja iestādīsim pārāk aukstā augsnē, augšana apstāsies un raža nebūs tik liela un agra, kā vēlamies."

Turpinājumā vari rast atbildes uz citiem aktuāliem jautājumiem tomātu audzēšanā – sākot no kaitēkļu apkarošanas līdz pat veidiem, kā panākt, lai siltumnīca būtu jālaista retāk.