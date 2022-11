Pasargāt gan no saules, gan zvēriem: padomi, kā augļu kokus sagatavot ziemai

"Šogad augļu koki atkarībā no atrašanās vietas deva bagātīgas ražas, citur tās bija pieticīgākas vai nebija vispār. Līdz ar to augļu koki dodas miera periodā ļoti dažādos apstākļos," Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra mājaslapā pauž vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils, daloties arī daudzos vērtīgos padomos, kā augļu kociņus pasargāt no dažādām likstām ziemas periodā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kādas ir iespējas augļu kokus pasargāt ārēji no nelabvēlīgu apstākļu ietekmes? Kā LLKC mājaslapā norāda dārzkopības speciālists, viens no būtiskākajiem apstākļiem ir fiziski aizsargāt augļu koku zarus un uz tiem esošos pumpurus un stumbru. Pasargāšana ir sevišķi būtiska no jauna stādītajiem kociņiem, ne velti ir ieteikums veselu grupu sugas kā kauleņkokus labāk stādīt pavasarī.

Sala un saules negatīvā iedarbība



Šie ir divi faktori, kas ļoti nelabvēlīgi var ietekmēt augļu koku stāvokli. Abu faktoru iedarbības rezultātā tiek bojāta stumbra miza, kam ir tālejošas sekas. Radušajās plaisās tālākajos gados var ļoti viegli iekļūt sēņu sporu infekcija, it sevišķi parazitārās piepes.

Īpaši jutīgas ir visa veida plūmes un arī ķirši, tāpat liela daļa bumbieru. Mizas spraugās patīk atrasties arī pa kādam ziemojošam kaitēklim. Visu šo faktoru ietekmi var izslēgt vai būtiski mazināt, izmantojot kaļķošanu. Tieši novembris ir pateicīgākais mēnesis šī darba veikšanai. Audzējot bioloģiskajā sistēmā, speciālists iesaka to darīt arī jaunajiem kociņiem. Darot šo darbu nākamā gada pavasarī, tam ir tikai dekoratīva nozīme.

Meža zvēru nedarbi



Meža zvēru klātbūtne mūsu laikos ir neizbēgama, ar to ir jāprot sadzīvot, taču no tā īpaši vieglāk nepaliek. Izskatās, ka zvēru klātbūtne kļūst arvien būtiskāka. Tam ir daudzi iemesli. Aiz muguras ir divas nepilnvērtīgas medību sezonas, kas neļāva samazināt meža zvēru populāciju atļautajās robežās. Intensīvā meža platību izstrāde būtiski samazina meža zvēriem dabisko vidi un iespējas tur baroties, tādēļ tie vēl intensīvāk meklē iespējas baroties cilvēka apsaimniekotajās platībās, un neglābjami to redzes lokā nonāk mūsu augļu dārzi.



Žogs ap teritoriju



Vienkāršākais, bet ne lētākais veids, kā pasargāt augļu kokus. Žogus, kas ir zemāki par 2 līdz 2,2 metriem, viegli pārlec brieži, zemākus arī stirnas. Zaķi spēj rāpties pāri žogam vai izrakties pa apakšu. Ir gadījumi, kad lapsu izraktās ejas izmanto arī zaķi. Tas nozīmē, ka žogs ir labi, bet tas vēl nenozīmē, ka augļu koki tiks pilnībā pasargāti.



Dažādie apsēji



Īpaši jutīgiem augļu kokiem, kuri izstādīti gruntī, nepieciešama papildu aizsardzība. Tam var izmantot speciālus agrotīkla maisus. Materiāls ir biezāks un blīvāks nekā parastais uz augiem sedzamais pārklājs.

Lai samazinātu nepieciešamā maisa lielumu, vainaga zarus uzmanīgi sakļauj un sasien ar mīkstu auklu – izveidojas kaut kas līdzīgs otrādi apgrieztai ūdens pilei. Uzmauc virsū maisu un apakšā to sasien ap stumbru. Ir nopērkami jau gatavi maisi, kam viens gals ir ciet, un ir tādi, kuri tiek pārdoti metros vai ir jau noteikta garuma, piemēram, 10 metrus garš. Nepieciešams nomērīt vainaga augstumu, gan augšai, gan apakšai pieskairīt vēl klāt 50 centimetrus un nogriezt vajadzīgo gabalu. Tad ir jāaizsien gan augša, gan apakša.

Visdaudzveidīgākā ir augļu koku stumbra aizsardzība. Izmantojami gan otrreiz izmantojamie materiāli, kā, piemēram, kartons, skuju koku zari, pārgrieztas polimēra materiālu caurules, un arī speciālie spirālveida polimēra materiāli.

Sāksim ar pēdējiem – tos parasti izmanto profesionālie audzētāji. Materiāls ir ar caurumiem, lai stumbram varētu piekļūt gaiss. Materiāls ir elastīgs un parasti atrodas satītā stāvoklī. Tam nogriež vajadzīgo garumu, tad pieiet pie stumbra, materiālu attin, pieliek paralēli klāt stumbram. Palaižot vaļā, tas satinas apkārt ap stumbru, tādā veidā to pasargājot. Tā kā materiāls nav lēts, to parasti izmanto tikai, lai pasargātu stumbra apakšu (zem sniega kārtas), kur to var apdraudēt grauzēji. Visā stumbra garumā to likt ir parāk dārgu.

Ir speciālas caurules, kuras jau ir pārgrieztas garenvirzienā. Tās vienkārši papleš un apliek ap stumbru. Tās ir iespējams turēt visu gadu, bet ir dažas lietas, kas jāņem vērā. Tādas parasti liek, ja ir būtiski, lai koks intensīvi augtu augšup. Pārsvarā izmanto meža platībās, stādot riekstu kokus, lai tie ātrāk kļūtu neaizsniedzami meža zvēriem. Bet gada siltajā periodā skudrām tur patīk ierīkot pūžņus, kas nozīmē, ka caurules reizi nedēļā ir jāpārbauda un jāpakrata, lai nepaspētu izveidoties pūžņi. Caurules var būt gludas vai gofrētas. Arī šajā gadījumā tas nebūs lēti.

Visbeidzot paliek ierastie materiāli – kartons un zaru skujas. Lai arī šie materiāli ir salīdzinoši lēti, to pieejamība tāpat ir ierobežota. Kartonu cītīgi savāc paši veikali, lai gan ir izņēmumi, kur kaut ko var sameklēt. Ar skuju zariem ir vēl grūtāk, var nākties meklēt tālu un ilgi, jo zari vajadzīgi pietiekami "svaigi", lai skujas nebirtu. Izņēmums ir savs mežs, kur vienmēr, ja aug egles, zarus būs iespējams atrast.

Kartonu vislabāk izvēlēties no mīkstāka un plānāka kartona kastēm, tādu var viegli apliekt ap augļu koku stumbru un vismaz divās vai trijās vietās apsiet ar auklu. Skuju zarus apliek vienmērīgi no visām pusēm, nav jāsapako tā, ka neko neredz cauri, galvenais, lai stumbrs ir vienādi pasargāts no visām pusēm.

Īpaši jutīgu kociņu stumbrus var pasargāt ar kokosa šķiedras segām vai izmantot niedru segas.