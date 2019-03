Pērkam zemeņu stādus: kā izvēlēties kvalitatīvākos un ražīgākos

Jau pavisam drīz dažādos Latvijas novados novados sāksies lielā pavasara gadatirgus andele, kuras laikā varēs iegādāties dažādus stādus savam dārziņam, tajā skaitā arī zemeņu stādus. "Tavs Dārzs" padomos, kā izvēlēties labākos stādus, pieredzē dalās ģimenes uzņēmuma SIA "Lubeco" pārstāve Zane Silgale, kura pati audzē zemenes Talsu novada Lubezerē jau astoņus gadus septiņu hektāru platībā.

Kā iesaka Silgale, vislabāk zemeņu stādus iegādāties no kāda zemeņu audzētāja tepat Latvijā. Ja ir savs zināmais zemeņu pārdevējs, no kā sezonas laikā tiek pirktas ogas, tad pie viņa der painteresēties, kur var iegādāties stādus. Savukārt vēl viens stādu iegādes veids ir tirdziņi.

"Izvēloties stādus, iesaku pievērst uzmanību vairākām niansēm. Pirmkārt, izpētīt lapas. Ja tās ir glītas, zaļas un bez plankumiem, tad ir lielāka iespēja, ka zemenēm nav plankumainības slimību," padomos dalās zemeņu audzētāja. "Otrkārt, saknes – tām noteikti ir jābūt spurgaliņām, kas ir mazas bārkstis pie pamatsaknes. Jo to ir vairāk, jo labāk stādiņš ieaugsies." Savukārt kā trešo rādītāju viņa min auga "kakliņa" resnumu, proti, jālūko, cik resna ir vieta, no kurienes nāk ārā zaļās lapas. "No tā ir atkarīgs, cik daudz būs ogas," pamāca Silgale, kura arī skaidro, ka šis aspekts ir viens no būtiskākajiem, kad saimniecībai tiek pasūtīti zemeņu stādi. "Tas palīdz saprast, cik ogas dabūsim no šī stāda," skaidro uzņēmuma pārstāve. "Visbeidzot ceturtais rādītājs – zemeņu šķirne. Tai vajadzētu būt ziemcietīgai un izturīgai pret pelēko puvi un miltrasu."

Tāpat viņa atgādina, ka ne mazāk svarīgs ir fakts, no cik veca lauka ir paņemti stādi. Turklāt šo jautājumu der pajautāt arī pārdevējam. "Ar šo gan mūsu tirgotāji grēko, taču vizuāli stāda vecumu nav iesējams noteikt," apgalvo Silgale. Viņa iesaka stādus nepirkt no veca lauka, jo tajos gadu gaitā noteikti ir uzkrājušās daudzas slimības. "Laba izvēle ir stāds no gadu veca stādījuma vai vēl labāk –atsevišķā stādaudzētavā audzēts," iesaka zemeņu audzētāja.

"Labs tirgotājs tirdziņā, pārdodot stādus, to saknēm apkārt apliks zemi vai mitrumu uzsūcošu papīru, un tad vēl ieliks ūdenī, lai viss ir mitrs. Šādi stādi var stāvēt pāris dienas," pamāca "Lubeco" pārstāve. "Ja nepieciešams, tos vēl var mitrināt. Ir arī tādi tirgotāji, kuri stādus liek mazos podiņos. Tas, protams, ir labākais variants, bet tas ir krietni dārgāks." Kā stāsta Silgale, uzmanība jāpievērš arī zemeņu saknēm, proti, ja tirgotājs dos zemeņu stādus ar tikai "plikām" saknēm, tad tās var nonīkt, pat aiznesot līdz mājai. "Jebkurā gadījumā zemeņu stādus ir vēlams iestādīt iespējami ātrāk pēc to iegādes," mudina zemeņu audzētāja.

Kad stādīt zemenes?

Taujāta par to, kad būtu piemērotākais laiks zemeņu stādīšanai, Silgale iesaka tās stādīt arī pavasarī, kad augsne ir iesilusi, parasti aprīļa beigās vai maija sākumā. Savukārt kā otru labāko laiku zemeņu stādīšanai viņa min jūlija beigas vai augusta sākumu. "Šie stādi sāks ražot ogas nākamajā gadā. Ja zemenes gribas jau šogad, alternatīva izvēle ir frigo jeb saldētie zemeņu stādi," iesaka zemeņu audzēšanas speciāliste. "Tie ražos jau 60 dienas pēc tam, kad iestādīti. Par šādu stādu iegādi arī var interesēties pie zemeņu audzētājiem, kas tos iegādājas savai saimniecībai."



Šajā rakstā vari izlasīt stādaudzētāju ieteiktās agrākās un iecienītākās zemeņu šķirnes, bet šeit vari palasīt zemnieku saimniecības "Gulbji" īpašnieka Pētera Heimaņa ieteikumus zemeņu audzēšanā.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.