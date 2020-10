Pieredzes stāsts: dzērveņu audzēšana dārzā

Dzērveņu mazpurviņš daiļdārzā? Kāpēc gan ne! Una Tilgase no Gulbenes "Tavs Dārzs" lasītājiem dalās pieredzes stāstā, kā savā dārzā pašu spēkiem izveidot dzērveņu dobi, kas ražos jau pirmajā gadā.

Kā sarunā ar "Tavs Dārzs" stāsta Una, viņa dzērveņu audzēšanas ideju aizguvusi no žurnāla "Māja un Dārzs". "Covid-19 šopavasar ieviesa savas korekcijas, man bija vairāk laika dārza darbiem. Domāju, kāpēc gan neizveidot dzērveņu dobi?" stāsta Una. Tā tapis pandēmijas laika projekts – dzērveņu dobe.

Viņa dobi izveidojusi dārza mitrākajā vietā, talkā nācis arī vīrs, kas izracis aptuveni 10 kvadrātmetrus lielu dobi. Norakuši aptuveni pusmetru augsnes virskārtu, palikusi dziļa bedre. Tā kā kūdra izmaksu ziņā nav no lētākajām, viņi ar draugu starpniecību sarunājuši kūdru no kūdras ieguves vietas kaimiņu novadā. Kūdru viņi samiksējuši ar to augsni, kas palikusi pāri no rakšanas darbiem. "Galvenais, lai ir skābā purva kūdra," iesaka Una.

Kad dobe sagatavota, tad viņai nācies domāt – kur lai ņem dzērveņu stādus? Apzvanījusi dažādas audzētavas, bet, kā izrādās, ne visur tirgo dzērveņu stādus. Tomēr beigās viņa stādus iegādājusies LVM Kalsnavas kokaudzētavā, kur esot ļoti plaša dzērveņu šķirņu izvēle. Una izvēlējusies no katras šķirnes pa pieciem dzērveņu stādiem. Viņas dārzā aug šādas dzērveņu šķirnes – 'Early Black', 'Dižbrūklene', 'Salaspils agrā', 'Tiina' un 'Kalnciema tumšā'. Katra no šķirnēm ir citādāka, jo atšķiras gan ogu izmērs, gan to krāsa un forma. Pēc stādīšanas jaunie stādiņi kārtīgi salaistīti. "Citi rakstīja, ka dzērveņu dobēs jāklāj plēve, bet mēs neklājām. Ar nezālēm mums nav problēmu, jo kūdra jau bija tīra no nezālēm. Protams, kāda nezāle izauga, bet ik pa laikam no dobes izraustīju," norāda Una. Vaicāta, vai vasarā dzērveņu mazpurviņu regulāri laistījusi, viņa teic, ka nē. "Mūsu pusē vasarā bija ļoti sauss, ik pa laikam palējām, bet es neteiktu, ka mēs to darījām regulāri.

No 25 stādiņiem viņai izdevies novākt 4 litrus dzērveņu. Kā atminas Una, viņa vienā no vecajiem žurnāla "Māja un Dārzs" numuriem lasījusi, ka tādos izcilos ražas gados var novākt 40 litrus dzērveņu, bet tādos vienkāršākos, kad dzērveņu purviņam rit jau piektais un sestais gads, var iegūt 20 litrus gardo ogu. "Četri litri – tas arī ir labi," secina Una.

Vaicāta, ko gan gatavos no dzērvenēm, viņa stāsta, ka odziņas sagriezusi uz pusēm un ielikusi saldētavā. "Ogas es pirms divām nedēļām novācu. Kad tās 24 stundas ir pastāvējušas saldētavā, tad tās apber ar cukuru, jo tad dzērvenes labāk atsulojas. No dzērvenēm var pagatavot sīrupu, tās var uzkarsēt vai var dzert svaigu dzērveņu dzērienu. Savukārt pašas ogas var kā sukādes izžāvēt," iesaka Una.

"Dzērveņu dobe mājās ir tāds sliņķu variants, kuriem nepatīk uz purvu braukt. Ja mājās ir vieta, kur uztaisīt dzērveņu dobi, kāpēc gan neeksperimentēt?" tā Una.

Ģimenes skaistā dzērveņu dobe, kuru uzpasē arī mājas mīlulis: