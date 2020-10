Pieredzes stāsts: kā siltumnīcā izaudzēt ingveru

"Kad es dārzā mēģinu izaudzēt kaut ko eksotisku, parasti ciešu fiasko, bet ingveru izaudzēt man izdevās," portālam "Tavs Dārzs" ar sajūsmu stāsta Linda Sloka, kura savā siltumnīcā izaudzējusi ingveru. Tas ir viņas pandēmijas laika eksperiments, kas vainagojies panākumiem – ingvera raža izdevusies godam, nemaz nerunājot par fantastisko garšu, kas nav salīdzināma ar to, kāda ir veikalā nopērkamajiem ingvera sakneņiem!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā sarunā ar portālu "Tavs Dārzs" atklāj Linda, viņa informāciju par ingvera audzēšanu padziļināti sākusi meklēt pavasarī, kad pandēmijas laikā lielākā daļa cilvēku pirka veselīgo sakneni. Viņa "YouTube" pamanījusi videoklipus, kur sīki un smalki izklāstīta un parādīta ingvera audzēšana, lietošana uzturā un ne tikai. "Tā es savā galvā izdomāju, ka varētu iestādīt ingveru siltumnīcā, jo laukā tas varētu neizaugt – būtu par aukstu," stāsta Linda.

Ingveru viņa iegādājusies lielveikalā, bet pirms došanās uz siltumnīcu, lai saknes liktu zemē, veikusi sagatavošanās darbus – sakni sadalījusi īkšķa lieluma gabalos un noturējusi 24 stundas ūdenī, lai sakneņi uzsūktu pietiekamu daudzumu mitruma. Tas jādara, lai ingvers sāktu dīgt. Lai gan internetā ir divi varianti, kā labāk zemē stādīt ingveru – pa pusei uz zemes (puse zemē, puse virs) vai arī zem zemes –, viņa lēmusi par labu otrajam variantam, proti, bumbuļus likusi zemē tā, lai nerēgojas ārā.

Jau jūnijā viņa ingvera sakneņus sastādījusi polikarbonāta siltumnīcā blakus citiem augiem, proti, piparmētrām, tomātiem paredzētā kūdrā. "Manā siltumnīcā, lai vai ko eksperti stāstītu, aug pilnīgi viss kopā – burkāni, paprika, garšvielas, melones, tomāti, sīpoli un citi augi. Ingvers nevienam siltumnīcā netraucēja," norāda Linda. Ingvers siltumnīcā dīdzis apmēram mēnesi, un Linda domājusi, ka viņas eksperiments būs izgāzies, tāpēc vienu sakni nepacietīgi izņēmusi no zemes. Tomēr izrādījies, ka tam ir asniņi, bet klāt saauguši kartupeļiem līdzīgi bumbulīši. Sākumā ingvers virszemē nav izrādījis nekādas dzīvības pazīmes, bet jau pēc mēneša tas izaudzis kā tāda eksotiska palmiņa. Laksti bijuši aptuveni 40 līdz 50 centimetrus augsti. Zaļā "palmiņa" ziedus siltumnīcā tā arī neraisīja, visu vasaru tā arī bijuši zaļi laksti. Taujāta par to, kā gan ingvers laistīts, Linda teic, ka to laistījusi gluži kā pārējos augus, speciāli nav mēslojusi. "Mans ingvers ir audzis bez ķimikālijām," uzteic Linda.

Ingveru viņa novākusi pēc salnām, kad kāti jau bija nosaluši un kļuvuši dzeltenīgi un neglīti. "Tā ingvera sakne, kuru es pavasarī biju ierakusi zemē, nebija mainījusies, tāda pati, kā ieliku zemē!" stāsta Linda. Apkārt vecajai ingvera saknei saauguši jauni un ļoti aromātiski bumbuļi. Vaicāta par atšķirībām no veikalā pirktā ingvera, viņa saka, ka pašas audzētie ingvera sakneņi bijuši svaigāki, tiem apkārt nebija brūnās miziņas, turklāt tie garšas ziņā ir nedaudz asāki par veikalā pirkto ingveru. No pavasara saknītēm viņa ieguvusi pilnu šķīvi ar svaigiem ingvera sakneņiem.

Foto: Linda Sloka



Lindai garšo ingvera tēja ar citronu, bet šogad viņa ļāvusies eksperimentam, pagatavojot ingvera, kabaču un citronu ievārījumu. "Neviens nevarēja pateikt, kas tas ir! Ievārījums garšo fantastiski! Tajā ir 80% kabaču, kubiciņos sagriezts ingvers un citrons, klāt vēl ievārījuma cukurs. Vāru kādas 10 līdz 15 minūtes, bet pēc tam turu ledusskapī, jo man nav pagraba," stāsta Linda. Linda ir ļoti daudz lasījusi par ingvera audzēšanu un lietošanu uzturā, un arī portāla "Tavs Dārzs" lasītājiem viņa stāsta, ka to saldētavā var uzglabāt vismaz sešus mēnešus. Tādā gadījumā ingvera saknes jāieliek polietilēna maisiņā. Ingveru var uzglabāt arī ledusskapī, bet tad saknenis tikai mēnesi būs svaigs. Tāpat ingveru var audzēt puķupodā. Tiesa, tad saknei jāizvēlas liels pods. "Es par vēlu pavasarī iestādīju ingveru. Varēju ātrāk, tad bumbuļi būtu lielāki un vairāk," secina Linda. Viņa ir pārliecināta, ka arī nākamajā gadā turpinās savu ingvera eksperimentu un šoreiz ne tikai siltumnīcā, bet arī uz lauka.



Lindas ingveru raža: