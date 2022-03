Popularitāti gūst frigo zemeņu stādi: kā tos izvēlēties

Pēdējo gadu laikā Latvijā būtiski pieaugusi interese gan par frigo zemeņu stādiem, gan par iespējām audzēt zemenes segtajās platībās. Vienlaikus audzētājiem vēl nav izpratnes, kādai jābūt šo stādu kvalitātes kritērijiem, norāda "Augusta zemenes" agronoms Guntars Dzērve.

Pēdējie gadi pierādījuši, ka uz Latvijas klimatiskajiem apstākļiem un to labvēlību paļauties ir pārāk liels risks. Piemēram, pērnā gada lielā karstuma rezultātā daudziem audzētājiem bojā aizgāja lielas ražas, jo ogas nogatavojās ātri, savukārt ierobežotā darba resursa dēļ to nebija iespējams operatīvi novākt.

"Neprognozējamie klimatiskie apstākļi; arvien pieaugošā tendence kaut vai uz balkona, bet pašiem audzēt zaļumus, ogas un dārzeņus, kā arī iespēja zemenes ēst jau pirmajā gadā pēc to iestādīšanas, veicinājis arvien pieaugošo interesi par frigo zemeņu stādiem. Ir tikai likumsakarīgi, ka rezultātā tirgū pieaug arī šo stādu piedāvājums," stāsta agronoms un turpina, ka galvenais frigo stādu kvalitātes nosacījums ir to pareiza uzglabāšana, savukārt ražas rezultāts atkarīgs no iegādātā stāda kategorijas un pareizas audzēšanas.

Dzērve paskaidro: "Pirms stādu iegādes tiem jābūt uzglabātiem noteiktā temperatūrā – no mīnus 0,5 līdz mīnus 1,5 grādiem – un tie jāiestāda tuvāko dienu laikā pēc iegādes. Šis ir ļoti būtisks faktors, lai iegūtu plānoto zemeņu ražu. Izžuvuši un izstīdzējuši stādi nav kvalitatīvi, un es neiesaku tādus stādīt. Iegādājoties frigo zemeņu stādus, būtiski pievērst uzmanību kategorijai. Ir tā saucamie sakneņi, kuri iedalās sekojošās kategorijā A, A+, A++ un "WB". Zemākā kategorija ir A un A+, no kuriem prātīgu ražu sagaidīsim vien nākamajā gadā. Es parasti iesaku iegadāties vismaz A++ vai "WB" stādus. Un ir konteinerstādi vai "Tray". Pareizi tos audzējot, jau pirmajā gadā no vidēji agrīnām šķirnēm iespējams nolasīt līdz pat vienam kilogramam ogu no stāda."

Agronoms uzskata, ka Latvijas zemeņu audzētāju nākotne ir segtās platības, tāpēc arvien vairāk šo ogu audzēšana notiks siltumnīcās un tuneļos. Galvenās priekšrocības ir faktā, ka segtajās platībās ogas nogatavojas ātrāk un tās ir arī saldākas, jo ārējie apstākļi, piemēram, lietus, tām nenodara kaitējumu.

Frigo stādi, saukti arī par atdzesētajiem stādiem, ir īpaši ar to, ka tiek novākti un pēc tam uzglabāti noteiktā temperatūrā un mitrumā līdz stādīšanas brīdim. Frigo stādi tiek audzēti no sertificēta un atjaunota mātes materiāla, ko tur tikai vienu gadu, tāpēc stādi ir brīvi no iespējamām slimībām.