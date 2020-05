Rabarberu laiks: ražas paātrināšanas knifi, lapu uzlējums dārzam un gardas receptes

Rabarberu ēšanas laiks ir pasludināts par atklātu! Top gardas plātsmaizes, kūkas, dzērieni un ne tikai, tāpēc tieši šim sarkanzaļisārtajam skābulim par godu esam sarūpējuši rakstu izlasi, kurā varēsi atrast noderīgu informāciju rabarberu audzēšanu, kā arī varēsi aplūkot recepšu špikeri ar rabarberiem galvenajā lomā!

Daudziem dārzkopjiem ir paveicies, jo viņu dārziņos rabarberi aug "no sākta gala" – vai nu tie kādreiz iegādāti un iestādīti, dabūti mantojumā no vecmāmiņas dārza vai auguši mājvietā veselu mūžību, ka neviens tā arī īsti neatceras, kurš tad tos ir iestādījis. Ja tavā mājā vēl nav rabarberu, tad zini – nekas nav nokavēts! Rabarberus savā dārzā vari stādīt no aprīļa līdz pat augustam. Vien jāņem vērā, ka šiem augiem dārzā jāatvēl īstā vieta, kur tas varēs augt gadu desmitiem. Kā dārzā atrast piemērotāko vietu rabarberiem, kā tos stādīt un rūpēties par tiem, lūko rakstā zemāk! Tāpat rakstu kolekcijā esam sarūpējuši arī rakstus par rabarberu kaitēkļiem, kuriem arī lielā cieņā ir šie skābuļi.

Leknie rabarberu kāti maija izskaņā ir daudzos dārzos, un tie tiek likti lietā – no rabarberiem var gatavot ne tikai dažādus gardumus, bet var praktiski izmantot arī to lapas, pagatavojot no tām īpašu uzlējumu, kas noderēs dārza darbos. Tāpat milzu lapas var izmantot, lai izveidotu stilīgus dārza dekorus no cementa. Te vari aplūkot stilīgus dārza dekorus ar cementā iespiestām augu lapām. Skaidrs ir viens – rabarberus var izmantot ļoti daudzveidīgi!

