Raibajā piedāvājumu jūklī. Ko ņemt vērā, iegādājoties siltumnīcu

Ja vēlme pēc siltumnīcas ir, taču prasmes vai vēlmes to sliet saviem spēkiem nav, jāapdomā gatavas siltumnīcas iegāde. Piedāvājums un cenu diapazons ir gana plašs, tādēļ skaidrosim svarīgākos kritērijus, pēc kuriem vadīties siltumnīcas iegādes procesā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dārza platība

Vispirms nepieciešams saprast, vai tava noskatītā siltumnīca vispār iederēsies dārzā. Ja nevari saprast, cik lielu platību siltumnīca dārzā aizņems, dārznieks un dārzu mākslas uzņēmuma "Galantus" saimnieks iesaka, piemēram, dārzā nolikt četrus mietiņus siltumnīcas plānotajā izmērā. Tā varēsi saprast gan to, cik platību aizņems siltumnīca, gan izprast to, cik lielas būs dobes, kā arī – vai iecerētajā siltumnīcā pietiks vietas taciņām.

Karkasa izturība



Atceries, ka tavai izvēlētajai siltumnīcai jābūt izturīgai un stabilai, lai tā pārciestu mūsu bargās ziemas, vēju un krusu. Tāpat ne mazāk svarīgs aspekts – lai siltumnīcā ir vieta, kur piestiprināt stieples. "Ļoti bieži siltumnīcas, sevišķi polikarbonāta, nav paredzētas tādai slodzei. Tās ir paredzētas vien salātiņu audzēšanai. Augiem, kuri nav jāsien. Jāskatās, vai konstrukcija vispār izturēs šādu slodzi. Turklāt, ja nav paredzēta vieta stieples piestiprināšanai, pašam jāmeklē risinājums," norāda Mārīte Gailīte, agronome un dārzeņkopības eksperte.



Siltumnīcas augstums



Dārzeņkopības eksperte Mārīte Gailīte teic, ka minimālais pieļaujamais augstums siltumnīcas korē ir 3,5 metri. Ja siltumnīcas jumts ir zems un arī gaisa slānis ir mazāks par 1,5 līdz 2 metriem, drīz vien var sākt veidoties kondensāts gan uz siltumnīcas sienām, gan uz pašiem augiem. Gaisa slānis naktī vienkārši nespēj uzņemt visu augu iztvaikoto mitrumu, un tas var būt iemesls slimību izplatībai siltumnīcā. Siltumnīcās, kurās atvēlētais gaisa apjoms ir mazāks, slimības izplatās ātrāk nekā tajās, kur ir atvēlēta lielāka gaisa rezerve. Savukārt siltumnīcas sienām jābūt vismaz divus metrus augstām.



Jumta forma



Stingri divslīpju vai gotiskie jumti mazinās siltumnīcas sabrukšanas risku ziemā, no tiem arī labāk noslīdēs sniegs. Savukārt pusapaļajiem jumtiem būs labāka gaismas caurlaidība. Taču ņem vērā, ka uz pusapaļajiem jumtiem mēdz uzkrāties sniegs vai, plēves siltumnīcām, arī lietus ūdens, rezultātā konstrukcija var iebrukt. Arī divslīpju jumtiem, ja to plēve nav kārtīgi novilkta, var draudēt tāda pati nelaime. Tāpat jāņem vērā, ka divslīpju jumtam laikā, kad saule stāv zemu virs apvāršņa, gaismas stari atstarojas no jumta, kā rezultātā tie netiek siltumnīcā.



Vēdlogu esamība



Nacionālā botāniskā dārza kolekciju kurators un dendrologs Andrejs Svilāns uzsver, ka noteikti nevajadzētu iegādāties tādu siltumnīcu, kurai ir tikai durvis un neviena vēdloga. "Saule sāks sildīt, iekšā būs cepeškrāsns! Beigās tie salāti būs cepti un vārīti! Turklāt mitra un silta vide ir sēnīšu slimību paradīze. Vēdlogi ir neatņemama sastāvdaļa," teic Svilāns. Tieši vēdināšana ir viens no nosacījumiem, lai augi siltumnīcā labi justos. Siltumnīca bez vēdināšanas risinājumiem vasarā būs ne tikai kā pirtiņa, bet arī būs slimību perēklis.



Cena



Protams, cena ir viens no svarīgākajiem kritērijiem, kas itin bieži ir noteicošais siltumnīcas izvēlē. Tomēr, domājot par cenu, atceries veco labo teicienu – skopais maksā divreiz! To noteikti varam attiecināt arī uz siltumnīcas iegādi. Nepažēlo naudu par biezāku polikarbonātu vai izturīgāku plēvi! "Ja varat atļauties, labāk izvēlieties nedaudz lielāku siltumnīcu nekā mazāku. Vienmēr jau vajadzības aug augumā," atgādina Svilāns.



Ērtums



Pirms siltumnīcas iegādes atbildi uz šiem jautājumiem. Vai šī siltumnīca tev būs ērta? Vai tajā varēs viegli ieiet pa durvīm, turot rokā kastes? Vai tajā varēs iebraukt arī ar ķerru? Ja siltumnīcai komplektā nāk arī dobju apmales – vai pa tām varēsi viegli pārvietoties, kājas neķersies gar dobju malām? "Noteikti izmēģiniet, vai jums ir ērti tajā ieiet iekšā!" aicina Svilāns.



Estētika





Ne mazāk svarīga būs arī estētika. Apdomā, vai noskatītā siltumnīca dārzā būs vizuāli skaista un vai tā labi iederēsies dārzā. Tāpat izvērtē, kas tev ir svarīgs – raža vai tas, lai siltumnīca būtu estētiski skaista, teic Ansis Birznieks.

To, kad un kur vislabāk iegādāties siltumnīcu, kā arī citas svarīgas atbildes par siltumnīcas iegādi, vari meklēt šajā rakstā. Bet atbildes uz to, kā izvēlēties īsto siltumnīcas vietu un lielumu, kā uzbūvēt siltumnīcu saviem spēkiem, kā izaudzēt brangu ražu, kā cīnīties ar kaitēkļiem, kā arī daudziem citiem visnotaļ svarīgiem jautājumiem, uzzināsi rakstu ciklā "Siltumnīca".