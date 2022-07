Raža uz terases vai balkona: kā lolot tomātus podiņos

Ja nav sava dārziņa, taču gribas našķoties ar paša audzētiem tomātiem, nav jābēdā – tomātu stādiņus var audzēt arī podos uz balkona vai terases.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vislabāk podos audzēt tādas tomātu šķirnes, kas tieši šādam mērķim paredzētas. Tās ir kompaktas, neliela auguma, un, lai arī raža nebūs tik branga kā siltumnīcas vai lauka tomātiem, audzēšanas un pirmo sārto bumbuļu notiesāšanas laime būs vienlīdz salda.

Tā kā tomātiem ir plaša sakņu sistēma, augam jānodrošina pietiekami liels podiņš. Vislabāk, ja izvēlēta poda tilpums ir no 10 līdz 20 litriem. Tomāti augs kā plastmasas, tā māla un pat metāla podos, vissvarīgākais – lai tiem būtu iestrādāti drenāžas caurumi, caur kuriem notecēt liekajam ūdenim. Savukārt augsnei jābūt pietiekami irdenai, tādēļ vislabāk tomātus stādīt jau sagatavotā augsnes maisījumā (tomātiem patiks bagātināta kūdra ar rupjākām šķiedrām, kas nodrošinās labu drenāžu un gaisa piekļuvi saknēm), nevis izmantot jau dārzā esošo augsni, kas būs pārāk blīva.

Svarīgi atcerēties – lai iegūtu kvalitatīvu ražu, augšanas laikā stādiem jānodrošina vajadzīgās barības vielas. Podos var iestrādāt gan ilgas iedarbības mēslojumu, gan augus pabarot ar šķidrajiem un šķīstošajiem mēslojumiem. Tomātiem jātur saulainā vietā – tiem labpatiks vieta, kur tiešie saules stari sildīs vismaz sešas līdz astoņas stundas. Augļu nogatavošanās laikā svarīgi pielūkot, vai stāds tos spēj noturēt, un vajadzības gadījumā stādu atbalstīt ar kādu mietiņu vai režģīti.

Jebkurš augs, kurš aug podos vai kastēs, ir jālaista biežāk par augiem dobēs. Svarīgi, lai augsne būtu vienmērīgi mitra (atceries, ka tomātu stādus arīdzan nedrīkst pārlaistīt – tas var rezultēties ar sakņu puvi), citādāk augs var novīst, vai tā augļi – plaisāt. Īpaši svelmainās un karstās dienās tomātus podiņā ieteicams laistīt pat divas reizes dienā – agri no rīta un vēlā pēcpusdienā. Par to, kādēļ labāk tomātus laistīt agri no rīta un kādēļ svarīgi laistīšanas laikā nesamitrināt auga lapas, lasi šajā “Delfi” rakstā.

Raksta tapšanā izmantota informācija no portāliem "The Spruce" un "Better Homes and Gardens".