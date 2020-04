Speciālistes iesaka: aprīlī darāmie darbi un sējamie dārzeņi

Klāt jau aprīlis – viens no darbīgākajiem mēnešiem, kad saule tā vien vilina rosīties pa dārzu. Kādi dārza darbi darāmi aprīlī, "Tavs Dārzs" stāsta Dārzkopības institūta vadošā pētniece Dr.agr. Līga Lepse un pētniece M.agr., M.biol. Solvita Zeipiņa.

Rakstā zemāk lasi Dārzkopības institūta speciālistu ieteikumus par dārza darbiem aprīlī:

"Aprīlis ir laiks, kad dienas paliek manāmi garākas, saule silda arvien vairāk un daba atmostas un zaļo, kas vilina pievērsties dažādiem dārza darbiem. Tas ir laiks, kad jāsāk realizēt savus plānus par dārzeņu un garšaugu audzēšanu dārzā.

Ja ir neapkurināmās siltumnīcas un vēl nav paspēts, var sēt dažādus agros dārzeņus (redīsus, lapu sinepes, salātus, rukolu). Stādiem var sākt sēt kāpostus, ziedkāpostus, garšaugus, puķes. Ja mēneša beigās ir pietiekami iesilusi siltumnīca, var arī sākt sēt ķirbjaugus dēstiem. Savukārt, ja ir apkurināmās siltumnīcas, ir aktīvs periods iepriekš sasēto augu dēstu piķēšanai, kā arī, ja dēstus audzē uz palodzes, cītīgi jāseko līdzi nepieciešamībai tos izpiķēt un novietot gaišā un nedaudz vēsākā telpā, lai augi nestīdz, regulāri jāseko līdzi mitrumam substrātā, lai augi nevīst. Pēc nepieciešamības var veikt dēstu mēslošanu.

Pirms sējumu/stādījumu ierīkošanas laukā ieteicams izvērtēt savus zemes resursus, jo ir atšķirīgas augu prasības pēc augsnes granulometriskā sastāva, iekultivēšanas pakāpes, organisko vielu satura, minerālvielu satura un mitruma režīma. Ja augsne pietiekami apžuvusi un iesilusi, var sākt ierīkot pirmās dobes. Pirmos sēj agros dārzeņus: ikviens būs dzirdējis par zirņu sēšanu simtajā dienā, tāpat šajā mēnesī var sēt laukā redīsus, burkānus, no sēklas audzējamus sīpolus.

Zirņu sēklu dīgšanai nepieciešams labs mitruma nodrošinājums, līdz ar to agra sēja var nodrošināt labu mitruma režīmu, tomēr ir jāievēro mērenība, lai tas nesekmētu augu slimību izplatību. Zirņi ir aukstumizturīgi, to sēklas sāk dīgt jau pie temperatūras 1–2oC, sadīgšana notiek diezgan ātri, un to dīgsti pacieš pavasara salnas (–5 līdz –7oC). Ja zirņu sēklas pirms sējas mērcējat, tad pēc sējas cītīgi jāseko mitruma nodrošinājumam augsnē, tos nedrīkst iekaltēt.

Arī burkāniem sekmīgai dīgšanai nepieciešama augsne ar labu mitruma nodrošinājumu, vēlama dziļi sastrādāta augsne. Burkānu sēklas sāk dīgt nelielā temperatūrā (3–4oC), tomēr optimālā dīgšanas temperatūra ir +17 līdz +20oC. Dīgsti īslaicīgi pacieš nelielu salu (–2 līdz –3oC). Burkānu daudzveidība un to piedāvājums ir ļoti plašs. Pirms tiek iegādātas sēklas, jāizdomā un jāizvērtē, kādam mērķim vēlas tos audzēt: agrai ražai, svaigam patēriņam vasaras otrajā pusē, rudenī, pārstrādei vai uzglabāšanai. Iegādājas konkrētam mērķim piemērotas šķirnes vai hibrīdus. Burkānus sēj līdzenā laukā vai uz vagu skaustiem. Agrai ražas ieguvei iespējams arī iegādāties iediedzētas sēklas.

Galda bietes ir mazāk aukstumizturīgas, tās sāk dīgt pie 5–6°C temperatūras, bet sējot tomēr augsnes temperatūrai būtu jāsasniedz +8 līdz +10°C. Optimālā temperatūra to dīgšanai ir ap +20°C. Biešu dīgsti ir ļoti jutīgi pret salnām.

Sīpoli ir aukstumizturīgi, to sēklas dīgst 3–5oC temperatūrā, tomēr optimālā sīpolu sēklu dīgšanas temperatūra ir 18–20oC, dīgsti pacieš nelielu salu ( –2 līdz –3oC). Arī sīpoliem iespējams iegādāties iediedzētas sēklas.

No lapu dārzeņiem aprīlī ir sējami salāti, spināti, rukola. Agrākai sējai jāizvēlas salātu šķirnes, kuras piemērotas audzēšanai agras ražas ieguvei. Lai iegūtu ražu ilgāku laika periodu, sēju var atkārtot ik pēc 7–10 dienām. Salāti dīgst pie zemas temperatūras, bet optimālā to dīgšanas temperatūra ir +12 līdz +15oC. Iepriekš izaudzētus salātu dēstus uz lauka var izstādīt, sākot ar aprīļa vidu. Salāti var augt pie +5 līdz +10oC temperatūras, zem 0oC temperatūras tie cietīs. Optimālā augšanas temperatūra salātiem ir +15 līdz +20oC. Agri pavasarī izstādītos dēstus piesedz ar agrotīklu, bet vēlāk, paaugstinoties temperatūrai, to noņem.

Aprīļa sākumā un vidū veic pirmo papildmēslošanu ziemas ķiplokiem, nodrošinot slāpekli 50 kg/ha.

Augstas un kvalitatīvas ražas ieguvei liela nozīme ir ne vien temperatūrai, bet arī mitruma nodrošinājumam – jo īpaši nozīmīgi tas ir sēklu dīgšanas laikā, kad regulāri jāseko līdzi, lai substrāts vai augsne neiekalst un vārīgie sēklu dīglīši neaiziet bojā."