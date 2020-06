Tomātiem siltumnīcā lapas dzeltē un paliek pelēkas: kas kaiš augam

Ir dārzkopji, kas izvēlas audzēt tomātus podos, jo šādi ne tikai var atpūtināt siltumnīcas augsni, bet arī var cīnīties ar ūdensžurkām. Arī "Tavs Dārzs" lasītāja Māra šogad šādi audzē tomātus, bet eksperiments pagaidām nav vainagojies ar labiem panākumiem.

"Šogad siltumnīcā eksperimentējam, audzējot tomātus podos, taču esam secinājuši, ka tiem kaut kas nepatīk – tomātu stādi paliek dzeltenīgi, bet lapu gali kļūst pelēki. Ko darīt lietas labā? Kas audzēšanā nošauts greizi? Vai tiešām pie vainas ir jaunā audzēšanas metode?" taujā Māra.

Padomu taujājām atsaucīgajai un pieredzējušajai tomātu kolekcionārei Natālijai Zeltiņai, kura, aplūkojot fotoattēlus, secina – vainas varētu būt vairākas. "Kādi caurumi ir spaiņiem vai podiem? Ja caurumi ir tikai apakšā, tas jau ir slikti. Ja mēs podus rokam zemē, tad caurumiem arī vajag būt poda sānos," papildina kolekcionāre, "manuprāt, šiem tomātiem trūkst barības vielu. Ne tikai izteikti viena barības viela trūkst, bet vairākas. Fotoattēlos izskatās, ka tomāti ir arī kādu brīdi iekaltēti, varbūt pat saknes ir pārkoksnējušās spainī. Tās nespēj attīstīt jaunas saknītes, tāpēc arī trūkst barības vielu."

Taujāta, ko gan darīt lietas labā, lai situāciju glābtu, speciāliste iesaka tomātus aplaistīt, kā arī pamēslot ar komplekso mēslojumu. "Būtu ieteicams ne tikai caur saknēm mēslot, bet arī lapām, jo tomāts ir tas augs, kurš grib ļoti paēst," atgādina audzētāja, kura iesaka uzmanību pievērst arī lapām, jo tās no apakšas jau var ņemt nost. "Ja ir arī kāda "padusīte", tad to arī var izkniebt." Viņa arī mierina – no savām kļūdām visi mācās, turklāt ne vienmēr eksperimenti dārzā ir veiksmīgi.

Foto no Māras siltumnīcas: