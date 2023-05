Urbānā dārzkopība: kā ierīkot dārziņu uz balkona un ko tur audzēt vasarā

Nav nekā tāda, ko mēs nevarētu izaudzēt klasiskā mazdārziņā – sākot no tomātiem vai iemīļotajām zemenēm līdz pat maziem ogu krūmiem. To visu var audzēt arī uz balkona un terases. Vienīgais, kas jāzina, ir – kā to izdarīt pareizi, lai baudītu savu sapņu ražu un ilgtspējīgos, svaigos darba augļus. Eksperti dalās ar padomiem un ieteikumiem, kas palīdzēs izveidot urbāno dārziņu arī mājās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirms sākt iekārtot dārziņu uz balkona vai terases, dārza un telpaugu entuziaste Maija Gūte iesaka izvērtēt vēlamās dārza vietas apstākļus. Iekštelpās vislabāk augs salāti, it īpaši ja tie tiek audzēti speciālās hidroponikas iekārtās ar fotosintēzi veicinošām spuldzēm, bet uz balkona un terases, kur vismaz daļu dienas spīd saule – zaļumi, jo tiem nav nepieciešams papildus apgaismojums un pietiks ar klasisko augsni kā pamatu. Pavasarī pārsvarā tiek audzēti mikrozaļumi, bet vasarā vairāk pārejam uz dažādu salātu un citu dārzeņu audzēšanu, izmantojot saules gaismas dāsno daudzumu un priekšrocības.

Viņa arī piebilst, ka iekārtojot dārzu, jāatceras, ka augiem, tāpat kā citiem dzīviem organismiem, ir nepieciešamas barības vielas, lai tie veselīgi attīstītos un dotu vērā ņemamu ražu. Tāpēc pievērš uzmanību tam, lai maksimāli rūpīgi sagatavotu augsnes maisījumu. Tā kā augi terases un balkona dārzos aug puķupodos vai speciālās paaugstinātās karkasa dobēs, barības vielas tiem ir ierobežotas. Tāpēc nepietiks ar to, ja sākumā sagatavosi tikai bagātīgu augsni. Sezonas laikā augus vajadzēs piebarot ar tiem piemērotu mēslojumu.

Ko sēt un audzēt

"Visu silto sezonu varam sēt dilles un dažādus salātus. Tā kā tie ir strauji augoši, ik pēc pāris nedēļām var sēt atkārtoti. Turklāt visa raža neizaugs vienā laikā, bet gan pakāpeniski. Tāpēc regulāri uzturā būs iespējams lietot svaigu pārtiku. Redīsi, spināti un lapu kāposti, būs piemērotāki audzēšanai vēsākos apstākļos. Tos labāk jāsēj pavasarī vai pat gaidāmajā rudens sezonā," stāsta Gūte.

Dažādus dārzeņus ir iespējams izaudzēt ne tikai vasaras, bet arī rudens ražai. Īpaši uz balkona, kur aizvēja siena paildzina augiem labvēlīgo klimatu arī rudenī. "Iepriekšējā sezonā izdevās izaudzēt burkānus un bietes, kuras iesēju tikai jūlija beigās. Veiksmīgi izauga arī vasaras sākumā iesētie zaļie zirnīši," pieredzē dalās Gūte.

Dārza un telpaugu entuziaste iesaka audzēt zemenes no stādiem un izvēlēties šķirnes, kas ražos vairāk nekā vienu reizi sezonā – zemenes var dot ražu visas sezonas garumā līdz pat salnām pirms ziemas. Veiksmīgi var audzēt arī mēnešzemenes, kurām tagad pieejamas dažādās šķirnes un krāsu ogas. Tās būs izcilas desertiem un atspirdzinošiem dzērieniem vasaras ballīšu laikā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šobrīd tomātus var paspēt ieaudzēt tikai no stādiem. Visražīgākie un balkoniem piemērotākie ir ķiršu tomāti un tie var dot pat lielāku ražu nekā siltumnīcās audzētie. Šiem tomātiem patiks un viņi labi augs saulainos balkonos. Pretstatus tomātiem, gurķus, noteikti var paspēt izaudzēt no sēklām, taču atceries, ka gurķiem nepatīk pārāk karsta balkona vide, bet patiks rasināšana. Ja spēsi nodrošināt šādus apstākļus, varēsi baudīt sava darba un ražas augļus.

"Lai veicinātu ražas kvalitāti un kvantitāti, radi tādus apstākļus, kas piesaistītu mazdārziņam apputeksnētājus. Ir vērtīgi dārzā atvēlēt vietu arī nektāraugiem. Rozmarīns, lavanda, piparmētra, melisa, baziliks, timiāns, salvija ir auglīgi nektāraugi, kurus var izaudzēt un tie būs vērtīgi arī ikdienas uzturā," iesaka Gūte.

Izdevīgi risinājumi mazdārziņam

"Ikea" interjera dizaina nodaļas vadītājs Darius Rimkus dalās padomos, kā ierīkot nelielu urbāno dārziņu kaut vai uz standarta izmēra balkona. Galvenais noteikums – izmantot vietu visā tās augstumā. "Iekārtojot dārziņu uz balkona, lielu daļu vietas uz grīdas aizņem puķupodi. Tāpēc vēlams izmantot āra plauktus, kas nav dziļi, bet ir augsti un viegli pielāgojami. Tajos var izvietot puķupodus ar augiem, bet apakšējos plauktos likt dārza instrumentus. Dažiem šāda veida plauktiem ir arī speciāli pārklāji, kas plauktu pārvērš par nelielu siltumnīcu," stāsta Rimkus. Viņš iesaka dažādu instrumentu uzglabāšanai izmantot izturīgās plastmasas kastes ar vākiem. Tā vide izskatīties kārtīgāk, un instrumenti nebūs pakļauti laikapstākļu ietekmei.

Vēl viens risinājums, kas ļauj efektīvi izmantot visu vietu un skaisti izvietot augus, ir statīvi. "Izvēloties statīvu augiem, pievērs uzmanību funkcionalitātei un pārliecinies, vai statīvu, ko izvēlies balkonam, varēsi pēc siltās sezonas beigām lietot arī istabā. Ja uz balkona nepietiek vietas plauktam vai augu statīvam, mazdārziņa ierīkošanai izmanto balkona apmali, piekarinot uz tās puķu kastes. Tāpat iekaramie puķupodi ir lielisks veids, kā taupīt vietu un ļaut vaļu iztēlei, izvēloties sēklas vai stādus," teic interjera dizainers. Dekoratīvā siltumnīca uz balkona vai istabā ne tikai kalpo kā interjera priekšmets, bet var noderēt, kad sēklām dīgšanas veicināšanai nepieciešams papildu siltums.

Lai dārzkopības aktivitātes balkonu nepadarītu nekārtīgu, bet drīzāk piešķirtu tam mājīgumu, ir vērts piedomāt pie krāsu izvēles, lai jaunās mēbeles saskanētu ar esošajām. Visbeidzot interjera dizainers iedrošina mikrozaļumus un dārzeņus pamēģināt izaudzēt arī tiem, kam nav balkona vai terases. Zaļumu audzēšanai piemērotajai miniatūrai siltumnīcai vieta atradīsies pat uz palodzes. Kā arī virtuvē virs darba virsmas vari novietot stangu ar āķiem, lai piekarinātu traukus zaļumu audzēšana vai arī par pāris eiro iegādāties iekaramos puķupodus.