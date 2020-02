Veselīgais topinambūrs jeb Jeruzalemes artišoks. Kā to audzēt un izmantot veselībai

Topinambūrs (Helianthus tuberosus) vieniem var būt krāšņa rudens puķe ar dzelteniem ziediem, bet citiem tas var būt lielisks dārzenis, kuru var izmantot dažādu ēdienu pagatavošanā. "Tavs Dārzs" šoreiz atsaucīgā audzētāja Gunta Karitone no Jaunraunas dalās padomos par topinambūra audzēšanu un izmantošanu savā labā. Tāpat padomus par topinambūra izmantošanu veselībai sniedz fitoterapeits un ārstniecības augu pazinējs Artūrs Tereško.

Kā atgādina Gunta, viņa padomos sniedz tikai par tiem augiem, ko pati audzē un lieto uzturā, un šoreiz viņa padomos dalās par topinambūra audzēšanu un lietošanu uzturā.

Topinambūra ceļš līdz Baltijas valstīm un tā audzēšana



Topinambūrs tiek saukts arī par Jeruzalemes artišoku un zemes bumbieri, bet Latvijā tomēr daudzi priekšroku dod tā klasiskajam nosaukumam, proti, topinambūram. "Šie vārdi gan pie mums nav valodā iecienīti, un, lielākoties, šo lielisko pārtikas augu sauc par topinambūru. Vārds it kā cēlies no senas indiāņu cilts, taču par tā patiesumu varam tikai minēt," norāda audzētāja. "Augs Eiropā parādījās 17.gadsimtā kā ieceļotājs no Amerikas, kuru ieveda franču jūrnieki. Bet tuvāk mums, Baltijas valstīs, nokļuva no Vācijas, kur tas tika kultivēts jau labu laiku iepriekš."

Gunta informē, ka topinambūrs ir daudzgadīgs kurvjziežu dzimtas lakstaugs, kurš labos augšanas apstākļos, var sasniegt trīs metru augstumu. "Pie saknēm, līdzīgi kartupeļiem, veidojas bumbuļi viegli iedzeltenā krāsā, ar viena bumbuļa svaru no 10 līdz pat 150 gramiem," norāda audzētāja.

Kā stāsta Gunta, bumbuļi ir iegareni, nedaudz pat atgādina ingvera sakni. Lapas zaļas, palielas, apakšpuse – nedaudz asa. Ziedi izteikti dzeltenā krāsā, apmēram 3 līdz 5 centimetru diametrā, ļoti līdzīgi mazām saulespuķēm, zied vasaras otrajā pusē. Der pat kā grieztie ziedi vāzēm – izskatās glīti un saglabājas ilgi, norāda audzētāja.

Foto: Shutterstock

Topinambūru ziedi ļoti krāšņi izskatīsies arī vāzēs kā grieztie ziedi.



Topinambūrs, kā raksta Gunta, ir ilgmūžīgs (atjaunojas ar bumbuļiem) un ļoti mazprasīgs augs. Viņa atzīmē, ka topinambūram vislabāk patiks saulaina vieta un caurlaidīga, augsne, taču augs jebkurā augsnē. Tos regulāri nenovācot, veido lielu, blīvu audzi. Pārtikai tos vāc oktobrī, kad ir nobrieduši. Ievieto vēsā pagrabā kastēs ar smiltīm vai kūdru. Taču tos var vākt arī ziemā, ja vien zeme nav sasalusi vai pavasarī. Topinambūrs iztur ļoti zemas augsnes temperatūras.



"Tā kā cilvēkos atmodusies apziņa, ka jāatgriežas, cik vien iespējams pie dabīgas pārtikas, tad Topinambūrs noteikti ir viens no šādiem pārtikas augiem. Un šeit būs slavas dziesma tam, jo ar savu pieticīgo augšanu, bet brīnišķīgajām īpašībām, tas patiešām ir unikāls!" tā Gunta.