Vienkāršāk par vienkāršu: kā no mazas dobītes novākt 800 gurķu

Tallinas Tehniskās universitātes informācijas tehnoloģiju profesors Jāns Raiks šogad no 16 gurķu stādiem novācis 800 gurķu. Viņa audzēšanas metodi ir vērts izmēģināt, uzskata Maaleht.

Auglīgu un ekoloģisku gurķu dobi, pēc Raika domām, var izveidot paša rokām. Viņš stāsta, ka jau vairāk nekā 16 gadus abi ar sievu eksperimentējot dārzā – no brīža, kad netālu no Tallinas uzcēla savu dārza mājiņu. Ar mainīgām sekmēm ģimene audzējusi gurķus, tomātus, ķirbjus, zemenes, jāņogas, dažādus zaļumus, reizēm papriku, baklažānus, arbūzus un pat melones. Dārzā ir arī augļu koki. Tomēr no visiem "projektiem" visveiksmīgākā izrādījusies gurķu dobe.

"Metode, ko mēs izmantojam, ir ļoti vienkārša un uzticama. Tā "darbojas" jau duci vasaru un no katra stāda dod apmēram 50 gurķus. Tā kā parasti es iestādu 16 stādus, izaudzēt izdodas apmēram 800 gurķu gadā. Ražu vācam no jūnija vidus līdz septembrim. Parastā vasaras dienā varam dabūt apmēram astoņus svaigus gurķīšus," stāsta Jāns.