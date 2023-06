Viss pagalam un zaudēts? Kā reanimēt salnās apsalušos augus

Laikapstākļi šopavasar dārza saimniekiem neļauj atslābt ne mirkli. Maija sākumā tika pārciestas spēcīgas salnas, kuru dēļ šogad par augļu ražu aizmirst var daudzās sētās. Tad iestājās pēkšņa vasara, kurā visi, izmetušies peldkostīmos, steidzām sasēt vagas un piestādīt siltumnīcas. Un tad pienāca šī nedēļa, kad no jauna jāvelk mētelis ne tikai pašiem, bet jālūko, kā apsegt un paglābt arī augus. Daudzviet aukstums ņēmis virsroku un laksti salnās cietuši. Kā saprast, vai tos vēl var atdzīvināt, un kā to izdarīt, pastāsta dārzkopības speciālisti.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils stāsta, ka nu ir laiks apzināt salnu radītos bojājumus, lai saprastu, kā augiem palīdzēt un vai tas vispār vēl iespējams. Dārzeņiem svarīgi aplūkot augšanas punktu. Tas atrodas lapu rozetes viducī, kur notiek pats augšanas sākums. "Ja vidiņš paliek dzīvs, tad augs atjaunosies – vajag to salaistīt, samēslot un viss būs. Vēlāk, bet būs. Ja aiziet bojā vidiņš, augs ir neatgriezeniski bojāts. Tad ir jāstāda un jāpārsēj viss pa jaunam, un līdz Jāņiem to pilnīgi droši var darīt," stāsta Narvils. Arī viņa dārzā salnās cietuši gurķi, taču to augšanas punkti aizvien ir dzīvi, līdz ar to cerība par gurķu ražu neesot zaudēta.

Daudzviet salnas ķērušas arī kartupeļu lakstus un ir pamats satraukumam, atzīst speciālists. "Ja laksti ir maziņi, dažus centimetrus virs zemes, tad kartupeļus var pasargāt, uzvagojot tiem virsū augsni," viņš stāsta. Ja kartupeļu lakstu augšanas punkts vēl ir dzīvs, tad raža būs mazāka, taču būs. Apsalušo tīrumu jāsamēslo un jāsalaista, ja tuvākajā laikā nav gaidāms lietus, lai stiprinātu augu. Savukārt, ja laksti kļūst melni, jāmeklē iespēja tīrumu pārstādīt, un to arī droši var darīt līdz pat Jāņiem.