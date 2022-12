10 idejas skaistam, bet videi draudzīgam Ziemassvētku dāvanu iepakojumam

Ik gadu Ziemassvētku dāvanu iesaiņošanai tiek izmantots liels daudzums iepakojamā materiāla, taču, līdz ar dāvanas izpakošanu, lielākoties krāšņie papīri, lentes un citi dekori nonāk atkritumu tvertnē. Turklāt lielākoties iepakojumi satur sastāvdaļas, kas nesadalās un nav piemērotas atkārtotai pārstrādei. Lūk, "AJ Power Recycling" 10 ieteikumi, kā dāvanas svētkos iesaiņot skaisti un tajā pašā laikā videi draudzīgi.

Noslauki putekļus no vecajām avīzēm grāmatu plauktā

Laikraksti ir noderīgi ne tikai krāsns vai kamīna iekuram, bet tos var izmantot arī kā interesantu un mūsdienīgu iesaiņojuma papīru. No žurnāliem vai bukletiem var izveidot oriģinālu kolāžtipa iesaiņojumu, savukārt avīzes radīs senatnīgu izskatu ar nostalģiskām sajūtām. Tāpat var izmantot vecās nošu lapas, pērnā gada kalendāru vai neizlietotos tapešu ruļļus.

Kā arī avīzes materiāls ir mīkstāks par iesaiņojamo papīru, tāpēc tas ir lieliski piemērots sarežģītākas formas priekšmetu, piemēram, pudeļu un bumbiņu, iesaiņošanai. Vecās avīzes arī dod iespēju personalizēt dāvanu iesaiņojumu, izvēloties atbilstošas laikraksta lapas ikvienam, kam tiek plānots uzdāvināt dāvanu. Piemēram, ja tētis ir liels sporta fans, tad avīžu sporta sadaļa lieliski izskatīsies kā dāvanas iesaiņojums.

Neaizmirsti par skapī noliktajām stikla burkām

Stikla burkas ir lieliski piemērotas pašizgatavotu dāvanu komplektu iesaiņošanai. Burkas ir lietas, kas vienmēr ir pa rokai, jo tās tiek izmantotas ikdienā. Atkarībā no izmēra ar tām var radoši izpausties – apgleznojot, pielīmējot dekorus, vai piepildot ar to, ko sirds kāro.

Stikla burkas kā iepakojums būs piemērotas, lai tajās iepakotu ar rokām gatavotas ziepes vai vannas bumbas, vai pašgatavotus saldumus, piemēram, šokolādes konfektes. Skaisto burciņu dāvanas saņēmējs pēc tam varēs turpināt izmantot, tajā glabājot kādus citus produktus vai priekšmetus.

Izmanto videi draudzīgu papīru

Viens no vispieejamākajiem videi draudzīgajiem materiāliem ir pārstrādāts brūns papīrs, kas, izmantojot dabai draudzīgus dekorus, izskatīsies gluži kā attēls no "Pinterest" lapas.

Viena no brūnā papīra priekšrocībām – tas ir viegli salokāms, līdz ar to tas atvieglo dāvanu iesaiņošanas procesu. Lai dāvana izskatītos acij tīkamāka, to iespējams papildināt ar spilgti sarkanu dzijas diegu spīdīgas plastmasas lentes vietā, kas būs arī videi draudzīgāk.

Dabiskie dekoratīvie elementi

Plastmasas dekori, uzlīmes un spīdīgās lentes ir viens no videi kaitīgajiem atkritumiem. Tādēļ ir ieteicams izmantot dabā atrodamās veltes, kā žāvētus citrusaugļus, čiekurus, priedes vai egles zariņus. Tas ir fantastisks veids, kā uzlabot dāvanas estētiku, kā arī pēc lietošanas dekorus var viegli kompostēt.

Dot otru elpu kartona kastēm

Ziemassvētki ir lielisks laiks, lai atkārtoti izmantotu kartona kastes, kas stāv neizmantotas mājas dziļākajā stūrī. Bieži vien kastes paliek no internetā iegādātajiem pirkumiem, apaviem vai citām lietām. Lai kastes padarītu pievilcīgas un sildītu sirdi tās saņēmējam, var izmantot videi draudzīgas krāsas, kraftpapīru vai avīzes.

Izmanto otrreiz

Bieži vien no saņemtajām dāvanām paliek dāvanu maisiņi, kastītes, kas var noderēt atkārtoti. Dāvanu maisiņi vienmēr ir bijuši populārākā izvēle dāvanu iepakojumam, un tā ir viena no vienkāršākajām, videi draudzīgajām dāvanu iesaiņošanas iespējām. Tos ir viegli salocīt un uzglabāt, kā arī tos var plaši izmantot jebkurā gadalaikā, jebkuram gadījumam.

Neaizmirsti par groziņiem

Lai dāvana izskatītos estētiski un oriģināli, iesaiņojumam iespējams izmantot arī pievilcīgu groziņu. Iegādājoties groziņu izvēlētai dāvanai, saņēmējs pēc tam to varēs izmantot arī citiem nolūkiem, piemēram, dodoties uz veikalu vai tirgu, grozs aizstās plastmasas maisiņu. Lai dāvanas izskatu padarītu interesantāku un nebūtu jāizmanto dāvanu lentes, tad groziņā var ielikt arī audumu vai šalli, kas piešķirs ziemīgu noskaņu un palīdzēs nostiprināt dāvanu.

Ļaujies eksperimentiem – ietin dāvanas audumā

Iespējams, dāvanu iesaiņošana audumā nav izplatītākā prakse Latvijā, tomēr, piemēram, Japānā to mēdz darīt bieži. Dāvanu iesaiņošanā tiek izmantoti kvadrātveida dekoratīvie audumi, kas piedāvā ilgtspējīgu alternatīvu dāvanu iesaiņošanai papīrā. Izmantojot audumu, var ne tikai izveidot unikālu un skaistu noformējumu, bet audumu var izmantot atkārtoti.

Radi savu apsveikuma kartiņu pats

Lai arī maldīgi varētu šķist, ka visas veikalā nopērkamās apsveikuma kartiņas ir otrreiz pārstrādājamas, tā tomēr nav. Tās kartiņas, kas ir izstrādātas no folijas, vai ir pārklātas ar spīdumiem, otrreizējai pārstrāde nav iespējams nodot. Līdz ar to pašu izgatavota kartiņa būs ideāls risinājums − nav nekā labāka, kā saņemt dāvanu vai apsveikumu, ko esi pats izgatavojis.

Šobrīd aizvien pieejamākas kļūst arī ilgtspējīgas kartiņas, kas ir izgatavotas no otrreiz pārstrādāta papīra ar iestrādātām puķu sēklām – tā ir iespēja pēc kartiņas saņemšanas iestādīt puķu sēkliņas un skatīties, kā vēstījums pārvēršas ziedos.

Zīmētas lentītes

Lentītes ir lieliska dekorācija, bet diemžēl tās ne vienmēr tiek izgatavotas no videi draudzīgiem materiāliem. Bieži vien pēc dāvanas atvēršanas lielākā daļa lentu uzreiz tiek izmestas atkritumu tvertnē, kas pēc tam nonāk atkritumu poligonā. Tomēr, ja dāvanai tiešām nepieciešama lentīte vai bantīte, tad izvēlieties oriģinālāko variantu – uz dāvanas uzzīmē to pats.

Tāpat "AJ Power Recycling" atgādina, ka visā Latvijā ir izvietoti šķiroto atkritumu savākšanas laukumi. Šajās vietās iedzīvotājiem ir iespēja nodot ikdienā šķirojamos atkritumus (kartona, stikla, plastmasas, metāla un koka iepakojumu). Sarakstu ar šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem iespējams atrast "AJ Power" mājaslapā, klikšņinot šeit.