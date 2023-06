Atbrīvo sevi un telpu – kā mājas saglabāt brīvas no nevajadzīgām mantām

Ja katru reizi, kad ieej guļamistabā, nodur acis nekārtības dēļ vai baidies atvērt to vienu virtuves skapīti, jo tā saturs momentā klās visu grīdu, tad zini, ka ir īstais laiks, lai sāktu atbrīvoties no visa liekā. Lai arī daudzi no mums katru gadu cītīgi atbrīvojas no nevajadzīgajām lietām, kas gluži vai apsēdušas mājokli, beigu beigās gandrīz visi attopas pie pārblīvētiem plauktiem un atvilktnēm, nemaz nerunājot par drēbju skapi, kas knapi turas ciet.

Izmest lieko jau nav grūtākais – sarežģītāk ir pārtraukt šo apburto apli. Tāpēc aplūkosim dažādus soļus, kā apkarot liekās mantas, domājot par skatu uz nākotni bez nevajadzīgām lietām.

Padari to par ikdienu

Ak, cik labi būtu, ja reizi par visām reizēm varētu iznīdēt visas liekās klapatas un dzīvot ilgi un laimīgi! Tomēr tas ir darbiņš, kas jādara gandrīz visu laiku. Gadsimta tīrīšanas projekta vietā padari to par ikdienišķu pasākumu. Zinu, zinu – kuram gan ir vaļa kam tādam? Tikai mieru, viss nemaz nav tik slikti, kā izklausās. Lai saglabātu savu mājokli patīkamā stāvoklī, katru dienu vari veltīt tam kaut piecas minūtes. Pēc kāda brītiņa varēsi audzēt šo laiku lielāku.

Katrai lietai sava vieta!