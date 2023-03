Atbrīvoties vēl pirms tie uzrodas – četri biežākie putekļu cēloņi

Putekļi ir viena no izplatītākajām problēmām mājsaimniecībā. Ar tiem nākas saskarties katru dienu, pat neskatoties uz regulāru tīrīšanu. Kam nav gadījies iztīrīt stikla galdu līdz tas sāk laistīties, bet jau pēc nepilnas minūtes vērot putekļus uz tā? Turklāt putekļi ir ne vien kaitinoši, bet arī veselībai kaitīgi. Īpaši cilvēkiem, kuriem ir alerģija un astma. Kā tad var atbrīvoties no teju neredzamajiem kaitniekiem, lai tie neatgriežas jau nākamajā dienā?

Kas ir putekļi?

Putekļi var veidoties pat no visdīvainākajām lietām: atmirušas ādas šūnām, mājdzīvnieku blaugznām, apģērba šķiedrām un protams, netīrumiem. Arī putekļu daudzums, kas uzkrājas mājās, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp gadalaika, cilvēku skaita mājās, mājdzīvnieku šķirnes, kā arī uzkopšanas biežuma.

"Sadzīves putekļi sastāv no putekļu ērcītēm un to izkārnījumiem, baktērijām, pelējuma, mājdzīvnieku blaugznām, maziem kukaiņiem un ziedputekšņiem. Turklāt putekļu ērcīšu izkārnījumi, mājdzīvnieku blaugznas un kukaiņi ir alergēni," stāsta "Dyson" grīdas kopšanas nodaļas dizaina vadītājs Ketans Patels.

Arī putekļi no ārpasaules veicina putekļu veidošanos iekštelpās. Tie jebkurā gadījumā atradīs ceļu uz mūsu mājām pat, ja durvis un logi būs cieši aizvērti. Tāpat no āra tiek atnestas smiltis, kas veicina putekļu veidošanos un krāšanos. Jāņem vērā, ka putekļi var saturēt arī kaitīgas vielas, piemēram, metālus, pret antibiotikām izturīgus mikrobus, mikroplastmasu un citas kaitīgas ķīmiskas vielas.

Raksta turpinājumā apskatām četrus faktorus, kas ietekmē putekļu veidošanos un uzkrāšanos mājoklī.

Mitrums

Mitruma līmenis ietekmē alergēnu daudzumu iekštelpās. Piemēram, augsts mitruma līmenis nodrošina labvēlīgu vidi putekļu ērcīšu un pelējuma attīstībai. Turklāt augsts mitruma līmenis veicina putekļu daļiņu pielipšanu vienai pie otras, padarot tās daudz grūtāk noņemamas (notīrāmas) no virsmām. Lai kontrolētu mitruma līmeni, var izmantot gaisa sausinātāju jeb mitruma savācēju. Ideālam gaisa mitruma līmenim jāsvārstās no 40 līdz 60 procentiem.

Bojāta ventilācijas sistēma

Ventilācijas sistēma ir būtisks iekštelpu aizsargs pret putekļiem. Kad putekļi nonāk mājoklī, sistēmai vajadzētu iesūkt tos caur ventilācijas atverēm. Savukārt bojāta ventilācijas sistēma ar neefektīviem gaisa filtriem ļaus putekļiem uzkrāties. Tamdēļ visu laiku jāpārliecinās, vai ventilācijas sistēma darbojas, bet gaisa filtrus jānomaina reizi četros mēnešos.

Putekļu sūcējs

Daudzi uzskata, ka putekļusūcējs ir vienkāršākais veids, kā atbrīvoties no putekļiem. Tomēr jāņem vērā, ka daži putekļsūcēji gaisā izdala liekos putekļus, padarot māju vēl putekļaināku. Tamdēļ labāk izvēlēties putekļu sūcēju ar mitro un sauso tīrīšanas funkciju.

Ārējie faktori

Ja mājoklis atrodas uz ielas ar noslogotu satiksmi vai netālu no rūpnīcas, visticamāk putekļu būs krietni vairāk nekā citur. Lai izvairītos no vēl lielāka putekļu daudzumu, jārūpējas, lai nav šķirbu logos vai durvīs. Arī regulāra paklāju un apģērbu mazgāšana var palīdzēt cīņā ar putekļiem.

