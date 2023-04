Brīva istaba, kāpēc gan nepelnīt ar to naudu? 'Airbnb' ieguvums un posts

Ja, domājot par to, kā gūt ienākumus, izīrējot dzīvokli, lieko istabu vai vasaras māju, tava izvēle kritusi par labu sava īpašuma nodošanai īstermiņa īrnieku rīcībā, piemēram, ceļotāju, kas vietnē "Airbnb" (pasaules līderis ceļojumu nomas jomā) meklē dažu dienu naktsmājas, tad šis raksts ir domāts tev. Uzzināsi, ar ko tad sākt! Lai gan īstermiņa īres uzņēmums var dot lielu finansiālu atdevi, noskaidrosim arī to, kādi ir iespējamie riski un kā nodrošināties, lai klients nav sliktais – nenopludina, nepiepīpē, nenosvilina tavu īpašumu.

"Airbnb" ir labi zināms vārds un, protams, asociējas ar viesu uzņemšanu. Viesmīlības nozare (izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi) ir jebkuras ekonomikas būtiska sastāvdaļa, un viens no tiem, kas nopietni interesējies par šo nozari, ir "Airbnb". Patiesībā tieši "Airbnb" ir mainījis viesmīlības "spēles laukumu". Pirms tā atklāšanas 2008. gadā lielu daļu lietu diktēja citi "spēlētāji", proti, vienīgās iespējas ceļotājiem bija nakšņot viesnīcās un hosteļos.

Bet kas tad īsti ir "Airbnb"? "Airbnb" ir tiešsaistes platforma, kas savieno cilvēkus (parasti ceļotājus) ar tiem, kas vēlas īstermiņā nodot savas mājas citu rīcībā. Tie, kas meklē mājokli, tiek saukti par "viesiem", savukārt "saimnieki" ir tie, kas nodrošina dzīvokļus.

Ideja ir vienkārša: ja tev ir brīva istaba, kāpēc gan nepelnīt ar to naudu? Ja tev ir rezerves īpašums, vēl labāk! "Airbnb" ir lielisks veids, kā nopelnīt nedaudz naudas. Un, ja viss noritēs labi, tas pat varētu kļūt par galveno ienākumu avotu. Ja nejūties drošs par to, kādi nodokļi jāmaksā tiem, kas gūst ienākumus no dzīvokļa izīrēšanas, lasi rakstā "Izīrēju dzīvokli: kas jāzina par nodokļiem un likumdošanu" vai "Nodokļi, sodi, tiesas: kā izīrēt mājokli un gulēt mierīgi". Atceries svarīgāko – dzīvojamo telpu izīrēšana par maksu tiek klasificēta kā saimnieciskā darbība un šie ienākumi tiek aplikti ar ienākuma nodokli.

Iedvesmai vispirms padalīšos ar kādu jauku naktsmītnes saimnieces Sarmītes Krauzes stāstu.