Dārzā ērces: kā un vai vispār tās iespējams sekmīgi ierobežot

Dodoties sēņot un ogot, nav divu domu – mugurā jāvelk gaišs apģērbs un zābaki, bet vakarā kārtīgi jāpārbaudās, lai pārliecinātos, ka pie dabas krūts mūs kā upuri nav izvēlējies kaitnieks – ērce. Taču zirnekļveidīgais parazīts nebūt nav sastopams tikai meža biezokņos. Pasargāti neesam ne pilsētu parkos, ne savā piemājas dārziņā. Vai iespējams kaut ko darīt lietas labā, lai ērču dārzā būtu mazāk?

Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecākais entomologs Uģis Piterāns skaidro, ka ērču daudzums katru gadu ir mainīgs. Vēl aprīli entomologam šķitis, ka šis būs ērcēm bagāts gads, taču pašlaik situācija vairs nešķiet tik nelāga. Un par to varam pateikties mainīgajiem laikapstākļiem. Šogad ērces no ziemas guļas pamodās agri – tiklīdz nokusa sniegs un gaisa temperatūra pakāpās virs 0 grādiem. Kā zinām, Latvijā pavasaris ir viltīgs – kādu laiciņu baudījām siltumu, tad pēkšņu aukstumu. Daļa ērču, kas siltuma periodos aktivizējušās, pirms kārtējā spelgoņa nepaspēja paslēpties un gāja bojā. Arī pašlaik esošais sausums ērcēm ne visai tīk, bet pavasarī to ziemošanu iztraucēja arī pamatīgie plūdi vairākās Latvijas teritorijās.



Piterāns gan atgādina, ka ērces Latvijā ir un būs. Bet ko darīt, lai piemājas dārzā to būtu mazāk un pikniks parkā nebeigtos ar piesūkušos ērci?

"Ērces Latvijas dabai ir varbūt mums nepatīkama, taču normāla sastāvdaļa un ar tām jāiemācās sadzīvot," saka eksperts.